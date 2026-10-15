Como-ster Nico Paz is heel eerlijk over Feyenoord: 'Indrukwekkend...'

Como-ster Nico Paz is onder de indruk geraakt van zijn eerste wedstrijd in De Kuip. De Argentijnse middenvelder van Como sprak zich na afloop van het verloren Champions League-duel met Feyenoord (3-2) bij Ziggo Sport uit over het Rotterdamse publiek.

"Het was geweldig om hier te spelen. De fans zijn indrukwekkend en maken enorm veel geluid. Het was lastig, want Feyenoord heeft een goed team. Het was een mooie wedstrijd. Wij konden niet de drie punten pakken en moeten nu focussen op de volgende wedstrijd", zei de middenvelder na afloop van het duel in gesprek met Wytse van der Goot, Kees van Wonderen en Ruud Gullit.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord pakte dankzij de 3-2 overwinning van woensdagavond de eerste drie punten in de competitiefase van de Champions League, nadat het eerder nog met 5-1 verloor van FC Barcelona. Como had al drie punten, nadat het de openingswedstrijden in het miljardenbal won eerder met 4-1 van RB Leipzig. De goede start kon de Italiaanse club in De Kuip geen goed vervolg geven.

Ondanks de nederlaag hield de aanvallende middenvelder wel een mooi aandenken over aan zijn bezoek aan Rotterdam. Oud-Feyenoorder Kees van Wonderen bleek nog altijd in het bezit te zijn van het wedstrijdshirt dat hij in 1996 ruilde met Pablo Paz, de vader van de huidige Como-speler, na het UEFA Cup-duel tussen Feyenoord en CD Tenerife (2-4).

Voor de wedstrijd van woensdagavond vroeg Van Wonderen via Mark-Jan Fledderus, die werkzaam is bij de Italiaanse club, of de middenvelder interesse had in het oude shirt van zijn vader. De jonge Argentijn hoefde daar niet lang over te twijfelen en haalde het shirt na het laatste fluitsignaal op, in ruil voor zijn eigen wedstrijdshirt van het duel met Feyenoord.