Valentijn Driessen vindt dat Feyenoord op dit moment de beste club van Nederland is. De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat er een 'hemelsbreed verschil' zichtbaar is tussen de huidige formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst en de Rotterdamse ploeg van vorig seizoen.

Feyenoord was woensdag in De Kuip met 3-2 te sterk voor het Italiaanse Como. De Rotterdammers kenden een stroef en afwachtend begin van de wedstrijd, maar kwamen uiteindelijk op gang. Driessen vond het een knappe prestatie van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, zo laat hij donderdag weten in een video van De Telegraaf: "Waarschijnlijk was er toch een bepaalde angst voor Como. Ik vind dat Feyenoord gewoon compleet verdiend heeft gewonnen. De wijze waarop dit Feyenoord zich teweer stelt tegen deze tegenstanders en het Feyenoord van vorig jaar, dat is een hemelsbreed verschil. Op dit moment werkt het."

Artikel gaat verder onder video

Driessen vindt Feyenoord ook verder dan clubs als Ajax en PSV. "Op dit moment vind ik Feyenoord de beste club van Nederland. Ik heb PSV gezien en die speelde bij vlagen best aardig en goed verzorgd veldspel. Maar een beetje wat Como ook heeft: als het punt komt om af te drukken, doen ze het niet. Dan krijg je hem aan de andere kant om je oren en het was ook niet voor niets dat Kovar de beste man van het veld was voor PSV. Dat betekent dat het achterin bij PSV nog altijd kwetsbaar is en daar zal Bosz aan moeten werken."



De journalist van De Telegraaf hoopt wel dat iedereen bij Feyenoord fit blijft. Als bepalende spelers wegvallen met blessures, voorziet hij problemen in De Kuip. "Vorig jaar hebben zij natuurlijk heel veel te kampen gehad met blessures, maar nu is het afwachten hoe dit Feyenoord zich verhoudt tot een druk programma en het hoge niveau. Het uitvallen van Valente was een aderlating, maar het was niet dat zij de wedstrijd uit handen gaven. Je moet toch stellen dat het voorlopig genoeg is om op dit niveau door te kunnen gaan, maar je moet er niet aan denken dat Hadj Moussa en Luciano Valente geblesseerd afhaken, want dan heb je wel een serieus probleem."