Duitse media spreken zich massaal kritisch uit over Joey Veerman

Joey Veerman heeft woensdagavond weinig indruk gemaakt op de Duitse media na zijn optreden voor Borussia Dortmund in de Champions League. De Nederlandse middenvelder ging woensdagavond in Noorwegen met 1-0 onderuit tegen FK Bodø/Glimt en wordt flink bekritiseerd.

Veerman kende een moeilijke avond in Noorwegen. Borussia Dortmund speelde geen goede wedstrijd en verloor teleurstellend van de Noren: 1-0. Bij de enige treffer van de avond speelde Veerman geen al te beste rol. Verschillende Duitse media zien hem als een van de hoofdschuldigen aan de tegentreffer, omdat hij verdedigend onvoldoende ingreep.

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SPORT1 deelt om die reden ook een onvoldoende uit aan de middenvelder: 'Aanvallend is hij duidelijk een stuk beter dan verdedigend. Bij het doelpunt laat hij zijn tegenstander Fredrik Sjøvold gewoon ontsnappen. Dat was niet goed', zo klinkt het.

Eurosport Duitsland noemt de Volendammer zelfs 'het symbool van een mislukte avond'. De sportzender wijst daarbij naar zijn statistieken: "Hij heeft geen enkel duel gewonnen, noteerde slechts 42 balcontacten en verloor acht keer de bal."

Ook bij de overige Duitse media komt de controleur er na de eerste Champions League-nederlaag van het seizoen bekaaid vanaf. Sport.de geeft de laagste beoordeling aan Veerman: "Echte controle bleef echter zeldzaam met hem op het gras. Vanuit het oogpunt van Dortmund in ieder geval. Hij was ook vaak een stap te laat bij de bal. Het was niet zijn dag."

Spox: "Veerman had zijn beste momenten in de achterwaartse beweging en deed in de eerste helft af en toe een belangrijke ingreep in zijn eigen strafschopgebied. Met de bal ontbrak het het spel van de Nederlander aan impulsen. Over het algemeen was het een nogal teleurstellend optreden."

Volgens Ruhr24 straalde de spelmaker nauwelijks zekerheid uit. Het medium zag dat Félix Nmecha, die na een uur spelen in het veld kwam voor Veerman, een stuk beter presteerde. Na zestig minuten spelen bracht de invaller verbetering: "Hij liet zich wél gelden en deed het goed. Waar gevaar was, was de invaller niet ver weg."