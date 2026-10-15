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Xavi verrast Jaap Stam bij Oranje: 'Ik zou hem daar nooit opstellen'

15 oktober 2026, 14:10   Bijgewerkt: 14:21
Xavi en Jaap Stam
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Jaap Stam is verbaasd over de keuze die bondscoach Xavi Hernández heeft gemaakt in de defensie van het Nederlands elftal. De analist van Viaplay vindt dat Micky van de Ven op de verkeerde positie wordt opgesteld.

Dat laat Stam weten in een interview met Flashscore. "Ik vind de manier waarop Van de Ven bij Spurs wordt ingezet beter dan bij het nationale elftal. Spurs gebruikt hem als centrale verdediger en daar zou ik hem absoluut ook opstellen vanwege zijn snelheid", zegt de analist.

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Xavi koos daar bij Oranje niet voor. Van de Ven speelde als linksback, mede doordat Virgil van Dijk doorgaans als linkercentrale verdediger speelt. Toen Van Dijk tegen Servië als rechtercentrale verdediger werd opgesteld, besloot Xavi echter ook niet om Van de Ven in het hart van de defensie te zetten. Teun Koopmeiners kreeg toen de kans om zich op die positie te laten zien, waardoor Van de Ven linksback bleef.

'Ik zou hem daar nooit opstellen'

Stam begrijpt die keuze niet. "Als linksback zou ik hem nooit opstellen. Ik vind dat hij op die positie beperkt is. En de kwaliteiten van Van Hecke kennen we inmiddels allemaal: hij is erg sterk aan de bal."

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Nederland - Servië

2 - 1
Gespeeld op 4 okt. 2026
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Micky van de Ven

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 25 jaar (19 apr. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Spurs
5
0
2025/2026
Spurs
35
4
2024/2025
Spurs
13
0
2023/2024
Wolfsburg
-
-

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