Oranje-international gebruikte veel snus, onthult René van der Gijp

Simon Tahamata, oud-international van Oranje, heeft tijdens zijn carrière als profvoetballer snus gebruikt. Dat vertelt René van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Snus kwam recent opnieuw ter sprake in de voetbalwereld door een onthulling van Michiel Kramer. De oud-voetballer vertelde in zijn nieuwe boek dat veel profvoetballers het product gebruiken. Snus wordt onder de bovenlip geplaatst, waarna de nicotine via het mondslijmvlies in het lichaam wordt opgenomen. Het gebruik brengt gezondheidsrisico's met zich mee en de verkoop van traditionele snus is verboden in Nederland. Volgens Kramer was het gebruik ervan in de kleedkamer desondanks heel normaal: 'Ze deden het allemaal.'

De onthulling van Kramer leidde er ook toe dat het onderwerp ter sprake kwam in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Wim Kieft kreeg de vraag of hij tijdens zijn voetbalcarrière ooit snus had gebruikt. Dat was niet het geval, antwoordde hij stellig. Vervolgens wist Van der Gijp een oud-teamgenoot te noemen die het middel volgens hem wél gebruikte.

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"Weet je wie dat vroeger al veel gebruikte? Simon Tahamata", vertelt Van der Gijp, die bij het Nederlands elftal samenspeelde met Tahamata. "Dat had hij bij Standard Luik geleerd", voegt de analist eraan toe.

Tahamata kwam tijdens zijn profcarrière 22 keer uit voor het Nederlands elftal. Op clubniveau speelde hij onder meer voor Ajax, Feyenoord en Standard Luik. Volgens Van der Gijp kwam de oud-international bij de Belgische club in aanraking met snus.