De voorbereiding van FC Thun op de wedstrijd tegen FC Twente in de Conference League heeft te maken gekregen met een bijzondere aanvoerdersrel. Trainer Gian-Luca Privitelli koos er eerder deze week voor om in te grijpen door de aanvoerdersband van Marco Bürki af te pakken en reserve-aanvoerder Jan Bamert ook pas op de plaats te laten maken. Toch draagt Bamert donderdagavond om 21.00 uur in De Grolsch Veste plotseling alsnog de band.

Maandag bracht de Zwitserse krant Blick de opvallende ingreep naar buiten, waarbij werd gewezen naar de reeks rode kaarten bij de leiders van de selectie. Dit seizoen moest er bij de club uit Zwitserland al vier keer een speler met de aanvoerdersband om vroegtijdig met rood van het veld. Bamert was afgelopen zaterdag tijdens het met 4-2 verloren competitieduel bij FC Zürich het meest recente voorbeeld hiervan. De schorsing van de centrale verdediger geldt alleen voor de eigen competitie, waardoor de Zwitser in Enschede gewoon mag spelen.

Gerber en Van den Brom reageren op onrust bij FC Thun

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De maatregel van Gian-Luca Privitelli klonk in eerste instantie als een flinke degradatie voor de twee verdedigers, maar technisch directeur Andres Gerber trapt nu op de rem. De bestuurder stelt dat de interne hiërarchie niet definitief op de schop is gegooid. Marco Bürki blijft in principe gewoon de eerste aanvoerder en Jan Bamert zijn vaste vervanger. Dat de 33-jarige Bürki er donderdagavond niet bij is in Enschede, heeft dan ook niks met de rel te maken. De ervaren verdediger is in Zwitserland gebleven omdat zijn vrouw op het punt van bevallen staat.

In een reactie op de ophef laat Gerber weten dat hij ervan baalt dat de interne afspraken naar buiten zijn gekomen. "We moeten ons allemaal keer op keer bewijzen. Dat is heel normaal. Omdat bepaalde informatie is gelekt, wordt het nu breed uitgemeten." Volgens de technisch directeur is de ingreep vooral bedoeld als een 'wake-upcall voor de spelersgroep' en dus niet als een definitieve straf. "Het gaat om een proefperiode, niet om een definitieve keuze."

Bij FC Twente volgt trainer John van den Brom de situaties bij de tegenstander met interesse. Eerder deze week ging de coach van de Tukkers tijdens zijn persconferentie al in op de onrust bij de Zwitserse club en het afpakken van de band. "Ik weet alleen nog niet wie de nieuwe zijn. Maar dat gaat wel wat teweeg brengen in de spelersgroep."

De club uit Enschede, die momenteel op de vierde plaats staat in de Eredivisie, moet het tegen de Zwitsers doen zonder de geblesseerde keeper Lars Unnerstall en verdedigers Max Bruns en Stav Lemkin. Daardoor staat Joël Drommel onder de lat bij Twente, terwijl de Noorse aanvallers Sondre Ørjasæter en Filip Thorvaldsen na ziekte weer terug zijn bij de wedstrijdselectie.

De onrust rondom de aanvoerdersband past precies in het lastige seizoen waarin Thun tot nu toe zit. Vorig seizoen werd de club nog verrassend landskampioen van Zwitserland, maar na het vertrek van de succesvolle trainer Mauro Lustrinelli naar het Duitse Union Berlin loopt het onder opvolger Privitelli stroef. Na tien duels in de Zwitserse Super League is de ploeg terug te vinden op de negende plek met tien punten en zevenentwintig tegengoals. Daarnaast liep de club in de voorrondes van zowel de Champions League als de Europa League plaatsing mis, onder andere door een uitschakeling tegen het Poolse Lech Poznan. Daardoor keert het nu na dertien seizoenen afwezigheid via de Conference League terug op een Europees hoofdtoernooi.

Ondanks de tegenvallende prestaties in eigen land reizen de Zwitserse fans toch in grote getale af naar Nederland. Een gedeelte van de meegereisde aanhang kwam na een rit met een speciale nachttrein aan in Enschede. Door de aanwezigheid van een barwagon, een geluidsinstallatie en meegereisde dj's kreeg de trein al snel de naam 'de discotrein', waarin het licht pas om 02.30 uur uitging.