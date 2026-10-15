Het huis van is woensdagavond overvallen, precies op het moment dat de Braziliaanse aanvaller met Real Betis in actie kwam tegen FC Porto in de Champions League. Terwijl zijn ploeg in het eigen Estadio de la Cartuja een 3-2 overwinning boekte, zijn indringers het huis van de 26-jarige rechtsbuiten binnengedrongen. De oud-speler van Ajax en Manchester United heeft dat nieuws donderdag naar buiten gebracht via zijn eigen Instagram-kanaal.

Op social media spreekt de vleugelaanvaller zijn woede en frustratie uit over het incident dat zijn verder succesvolle voetbalavond overschaduwde. "Vandaag moet ik een situatie delen die me emotioneel en boos maakt. Een avond die alles had om wonderlijk te eindigen, zorgde voor juist frustratie. Mijn huis is overvallen", laat de Braziliaan weten in zijn verklaring op Instagram. Over de exacte toedracht of een eventueel politieonderzoek is door de aanvaller of zijn club nog niets naar buiten gebracht.

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De rechtsbuiten maakt in zijn bericht niet bekend welke spullen er precies zijn buitgemaakt of vernield tijdens de inbraak. Wel stelt de speler van Real Betis dat de gestolen goederen voor hem bijzaak zijn vergeleken met de emotionele schade die zijn gezinsleden hebben opgelopen. "Wat mij het meest boos maakt, is niet het materiële verlies. Maar het gevoel van onveiligheid in mijn eigen huis. Daar moet je je het meest beschermd voelen. Het is verschrikkelijk om die onzekerheid in de ogen van mijn familie te zien", vervolgt de aanvaller zijn verhaal.

Of er op het moment van de overval daadwerkelijk familieleden in het huis aanwezig waren, is niet duidelijk. Toch trekt de Braziliaanse buitenspeler na de schrik meteen een duidelijke conclusie over de situatie. "Maar voor mij is nu wel één ding duidelijk, er zijn geen materiële zaken in de wereld die evenveel waard zijn als de gezondheid van je familie", sluit hij zijn statement af.

Antony geeft eerste assist van het seizoen tegen FC Porto

De inbraak vond plaats op een avond die voor Real Betis juist een sportief hoogtepunt was, aangezien de club voor het eerst in 21 jaar weer een thuiswedstrijd in de Champions League speelde. De Spanjaarden keken in de tweede helft nog tegen een 1-2 achterstand aan door tegengoals van Gabri Veiga en Samu Aghehowa. In de 74ste minuut gaf Antony echter de assist op Cucho Hernández, die voor de 2-2 zorgde. Tien minuten later schoot Isco vanaf de stip de winnende 3-2 binnen.

Met zijn beslissende pass op Hernández noteerde de Zuid-Amerikaan zijn eerste assist van dit seizoen in tien officiële duels voor de club uit Sevilla, waarvoor hij deze jaargang nog wacht op zijn eerste goal. Door de zege op de nog puntloze Portugezen staat Real Betis na twee speelrondes op zes punten en de negende plaats op de ranglijst van de Champions League.

Sinds zijn komst van Manchester United in januari 2025, die een halfjaar later werd omgezet in een definitieve transfer, speelde de Braziliaan in totaal 72 officiële duels voor de groen-witten. Daarin was hij goed voor 23 goals en vijftien assists. Zijn huidige Estimated Transfer Value (ETV) wordt geschat op 40,9 miljoen euro. Voor de ploeg uit Andalusië wacht aanstaande zaterdag in La Liga het duel met FC Barcelona, waarna volgende week woensdag in Europees verband de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op het programma staat.