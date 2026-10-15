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Edwin van der Sar wijst beste speler van Ajax aan: 'Een erg goede speler'

15 oktober 2026, 18:23
ROTTERDAM, 29-01-2023, van Donge en De Roo stadium , season 2022 2023 , Dutch Eredivisie Football between Excelsior - Ajax. Aja...
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Lars Leeftink | Redacteur
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Edwin van der Sar ziet Julian Brandt op dit moment als de beste speler in de selectie van AFC Ajax. De voormalig bestuurder van de Amsterdamse club blikt in gesprek met het Kroatische medium Sportklub vooruit op het duel met Hajduk Split in de Conference League. Daarbij spreekt het clubicoon zich niet alleen lovend uit over de Duitse middenvelder, maar bespreekt hij ook een aantal andere nieuwe spelers bij Ajax.

Toen de oud-doelman de vraag kreeg wie momenteel de grote uitblinker is bij zijn oude werkgever, wees hij meteen naar de aanwinst die eind juli transfervrij overkwam van Borussia Dortmund en in Amsterdam een contract tekende tot medio 2029. "Hij is een ervaren middenvelder en voormalig international. Een erg goede speler", stelt Van der Sar over de 48-voudig Duits international. Brandt was dit seizoen in elf officiële duels al goed voor zes goals namens Ajax.

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Niet alleen de spelmaker kan op complimenten rekenen, want ook Tolu Arokodare heeft indruk gemaakt op de voormalig algemeen directeur. Ajax huurt de Nigeriaanse spits dit seizoen inclusief een optie tot koop van Wolverhampton Wanderers. In zijn laatste vijf competitiewedstrijden wist hij vier keer te scoren. "De nieuwe spits, Tolu, scoort veel doelpunten en is fysiek sterk", gaat de oud-bestuurder verder over de huidige selectie.

Van der Sar bespreekt Ter Stegen en middenveld van Ajax

Ook onder de lat ziet de clubicoon dat Marc-André ter Stegen zich goed ontwikkelt. De Duitse keeper werd begin augustus op huurbasis binnengehaald van FC Barcelona, waar hij nog een contract heeft tot medio 2028. "Dan is er nog Ter Stegen. Hij heeft lang niet gespeeld, maar keert nu terug naar het hoge niveau dat hij bij Barcelona liet zien", aldus Van der Sar over de sluitpost.

Verder stipt de oud-international aan dat hoofdtrainer Míchel Sánchez genoeg te kiezen heeft. Daarbij noemt hij specifiek het achttienjarige talent Jorthy Mokio en Sofyan Amrabat, de controleur die transfervrij naar Amsterdam kwam. "Op het middenveld hebben we Mokio en Amrabat. Er lopen goede spelers rond, maar de trainer moet nog wel de juiste opstelling zien te vinden."

Donderdagavond om 18.45 uur begint Ajax aan het hoofdtoernooi van de Conference League met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split in het Poljudstadion. De koploper van Kroatië steekt in een goede vorm nadat afgelopen zaterdag de derby tegen Dinamo Zagreb met 2-1 werd gewonnen. Ajax wist daarentegen al vijf officiële duels achter elkaar de nul niet te houden.

Is Brandt de beste speler van Ajax op dit moment?

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Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
7
0
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0

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