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Schandalige spreekkoren bij Hajduk Split - Ajax

15 oktober 2026, 19:35
Tolu Hajduk Split Ajax
Foto: © Imago
2 reacties
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Demen Bulbul | Redacteur
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Supporters van Hajduk Split hebben zich voorafgaand aan het Conference League-duel met Ajax van hun slechtste kant laten zien. Een grote groep Kroatische fans zong onderweg naar het stadion diverse schokkende liederen.

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Ajax begint donderdagavond aan de competitiefase van de Conference League met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split. In aanloop naar het duel in het Poljudstadion was sprake van een bijzonder vijandige sfeer.

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Op sociale media circuleren beelden waarop te zien en te horen is hoe tientallen supporters van Hajduk Split onderweg naar het stadion antisemitische en nazistische liederen zingen. Volgens Kroatische media werden onder meer de leuzen ‘Vertrap, vertrap, vertrap de Joden’, ‘Auschwitz, Auschwitz’ en ‘Sta op, Adolf’ (een verwijzing naar Adolf Hitler, red.) gescandeerd.

Daar bleef het echter niet bij. De supporters van Hajduk Split toonden ook een doodskist waarop de naam Ajax stond. Die kist werd later gemolesteerd.  

De Kroatische politie neemt de uitingen uiterst serieus. Volgens berichten in Kroatische media zou inmiddels een strafrechtelijk onderzoek zijn ingesteld naar de antisemitische en nazistische spreekkoren.

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Kramer
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Kramer
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Eigenlijk raar om te zeggen, maar het is normaal in dit soort landen. Het extreem rechtse, de Russische/Soviet invloed zie je nog steeds terug met dit soort spreekkoren en bij veel clubs de appengeluiden naar donkere spelers.

CG
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CG
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@Kramer

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.266 Reacties
1.480 Dagen lid
20.760 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eigenlijk raar om te zeggen, maar het is normaal in dit soort landen. Het extreem rechtse, de Russische/Soviet invloed zie je nog steeds terug met dit soort spreekkoren en bij veel clubs de appengeluiden naar donkere spelers.

CG
4.044 Reacties
1.178 Dagen lid
14.526 Likes
CG
Link gekopieerd!
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@Kramer

Daar heb je gelijk in!!

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