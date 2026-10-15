Schandalige spreekkoren bij Hajduk Split - Ajax

Supporters van Hajduk Split hebben zich voorafgaand aan het Conference League-duel met Ajax van hun slechtste kant laten zien. Een grote groep Kroatische fans zong onderweg naar het stadion diverse schokkende liederen.

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Ajax begint donderdagavond aan de competitiefase van de Conference League met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split. In aanloop naar het duel in het Poljudstadion was sprake van een bijzonder vijandige sfeer.

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Op sociale media circuleren beelden waarop te zien en te horen is hoe tientallen supporters van Hajduk Split onderweg naar het stadion antisemitische en nazistische liederen zingen. Volgens Kroatische media werden onder meer de leuzen ‘Vertrap, vertrap, vertrap de Joden’, ‘Auschwitz, Auschwitz’ en ‘Sta op, Adolf’ (een verwijzing naar Adolf Hitler, red.) gescandeerd.

Daar bleef het echter niet bij. De supporters van Hajduk Split toonden ook een doodskist waarop de naam Ajax stond. Die kist werd later gemolesteerd.

De Kroatische politie neemt de uitingen uiterst serieus. Volgens berichten in Kroatische media zou inmiddels een strafrechtelijk onderzoek zijn ingesteld naar de antisemitische en nazistische spreekkoren.