Jan van Halst heeft in het televisieprogramma Race Across the World teruggeblikt op de roerige tijden die hij als bestuurder meemaakte bij FC Twente en Ajax. De oud-voetballer kreeg in die periodes veel kritiek vanuit de media over zich heen en moest ook dealen met bedreigingen van supporters. In het programma op RTL 4, waar de voormalig middenvelder dit najaar samen met zijn zoon Mick van Halst aan meedoet, legt hij uit hoe hij met die lastige situaties om is gegaan.

Van Halst stelt tijdens de uitzending dat lastige fases er nou eenmaal bij horen in deze rol, maar dat het vooral draait om hoe je er tijdens een crisis zelf in staat. "Je kan nooit problemen of mindere periodes voorkomen. Het gaat erom hoe jij daar zelf mee omgaat." Daarbij wijst de voormalig bestuurder op het verantwoordelijkheidsgevoel dat ontstaat door een jarenlange band met een club, al wordt uit zijn woorden niet helemaal duidelijk op welke club hij precies doelt met die twintig jaar. "Als je twintig jaar lang bij een club werkt, dan krijg je daar een band mee. Dan wil je alle liefde geven. Juist als het dan moeilijk gaat, dan moet je naar voren stappen. Dat heb ik gedaan en dat is niet goed gedaan in sportief opzicht."

Van Halst bespreekt bedreigingen bij FC Twente en onrust bij Ajax

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Bij FC Twente merkte Van Halst van dichtbij hoe snel het sentiment rond een club helemaal om kan slaan. De club uit Enschede werd in 2010 nog kampioen van Nederland, maar degradeerde in 2018 voor de tweede keer in de historie uit de Eredivisie. Als directeur in Enschede werd de oud-speler na het afdalen naar het tweede niveau meteen aangewezen als de hoofdschuldige, omdat het hem met een begroting van dertig miljoen euro niet gelukt was om een gebalanceerde selectie neer te zetten.

Dat sportieve verval leverde hem in die tijd heftige reacties en bedreigingen aan zijn adres op. "Er ontstond een beeld in de regio dat het aan mij lag, dat Twente toen degradeerde", blikt Van Halst terug. "Dan merk je pas hoe vernietigend social media is, hoe ongenuanceerd lokale media kan schrijven en hoe het werkt met bedreigingen. Dat is heftig." Nadat hij het seizoen nog af had gemaakt als commercieel directeur, vertrok hij in mei 2018 bij de club.

Vijf jaar na zijn afscheid in Enschede kwam Van Halst opnieuw in een bestuurlijke storm terecht, dit keer in Amsterdam. In mei 2023 stapte hij in bij de raad van commissarissen van Ajax, precies in de fase waarin Sven Mislintat het voor het zeggen had als technisch directeur. Toen de Duitser in september 2023 werd ontslagen, schoof Van Halst door om interim-directeur te worden. Ondanks dat hij later zelf aangaf niet verantwoordelijk te zijn voor de puinhopen onder Mislintat, kreeg hij vanuit allerlei hoeken toch flinke kritiek op zijn rol als commissaris en tijdelijk directeur.

Waar de hele nasleep bij FC Twente hem nog zwaar viel, kijkt de oud-directeur inmiddels een stuk nuchterder terug op alle ophef rond zijn periode in Amsterdam. "Bij Ajax heb ik het gewoon geaccepteerd. Ik glimlach daarom en dat is prima ook. Ik wil niet zeggen dat ik erdoor beïnvloed wordt, dat doe ik niet meer. Dat is een lekker gevoel", vertelt Van Halst, die zonder verder in detail te treden wel snapt dat buitenstaanders er een mening over hebben. "Ik snap dat mensen daarover oordelen, want ze weten niet van de hoed en de rand. En ik kan dat ook niet delen. Zo werkt het systeem nou eenmaal."