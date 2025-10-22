Live voetbal

Jan van Halst over tijd bij FC Twente: 'Ik kreeg bedreigingen, ook naar mijn kinderen toe'

Tijmen Gerritsen
22 oktober 2025, 15:40

Jan van Halst is tijdens zijn periode als bestuurder bij FC Twente ernstig bedreigd. Dat vertelt de voetbalanalist in de podcast van Start tot Ster van Onderneming.nl. De bedreigingen gingen zó ver dat ook de kinderen van de voormalig voetballer er mee te maken kregen.

In 2018 was Van Halst bij FC Twente actief als bestuurder. Hij was commercieel directeur van de Tukkers, maar het uitvoeren van die functie ging niet zonder slag of stoot. Van Halst kreeg te maken met ontzettend veel kritiek, negativiteit: "Het ging zelfs zo ver dat ik bedreigingen kreeg, ook naar mijn kinderen toe", onthult de 56-jarige Utrechter.

Van Halst vervolgt: “Dan komt het ineens heel dichtbij. Mensen kunnen vernietigend zijn. Soms vraag ik me echt af: wat doen wij elkaar aan? In mijn tijd bij FC Twente heb ik hier echt nachten van gelegen..."

Anders was dat op het moment dat Van Halst in 2023 werd benoemd tot tijdelijke algemeen directeur van Ajax. De club verkeerde op dat moment in een grote crisis, en de kritiek was fors. Ook op Van Halst, die als lid van de raad van commissarissen, verantwoordelijk was voor het controleren van het wanbeleid van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat.

Toch had Van Halst minder last van deze periode in vergelijking met de periode bij FC Twente: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen. Dat zegt iets over hoe ik erin stond. Maar het blijft heftig."

Ztuffz83
Iemand bedreigen vanwege zijn wanprestaties is natuurlijk niet wat je graag zou zien. De andere kant is ook dat het niet integer is om banen aan te nemen op gebieden waarvan je zelf ook wel weet dat je er geen kaas van gegeten hebt. Van Halst aannemen in een bestuurlijke functie in het voetbal is een garantie voor chaos.

