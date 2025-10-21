Live voetbal

Chelsea - Ajax op tv: CL-duel gratis te zien via Ziggo Sport

Chelsea - Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
21 oktober 2025, 11:59

Ajax gaat in de derde speelronde van de competitiefase van de Champions League op bezoek bij Chelsea. De Amsterdammers hopen na twee nederlagen nu wel een succes te kunnen boeken. Ziggo Sport zendt Chelsea - Ajax op woensdag 22 oktober live uit, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Chelsea - Ajax?

Het duel op Stamford Bridge begint om 21.00 uur. De UEFA heeft de Duitser Felix Zwayer aangesteld om het duel tussen Chelsea en Ajax in goede banen te leiden.

Hoe staat Chelsea ervoor in de Champions League?

De ploeg van Enzo Maresca begon de Champions League-campagne van dit jaar met een 3-1 nederlaag op bezoek bij Bayern München. In de tweede wedstrijd pakten de Londenaren wel de volle buit: in eigen huis werd met 1-0 gewonnen van Benfica. Chelsea staat daardoor met drie punten uit twee duels op plek achttien in de competitiefase van de Champions League.

Ajax is daarentegen nog puntloos in het miljardenbal. In eigen huis werd met 0-2 verloren van Internazionale, terwijl de ploeg van John Heitinga op bezoek bij Olympique Marseille met 4-0 afging. De Amsterdammers bezetten daardoor momenteel de 35ste plaats in de competitiefase.

Op welke zender wordt Chelsea - Ajax uitgezonden?

Het duel tussen Chelsea en Ajax is rechtstreeks te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de provider te vinden op kanaal 14.

Zo kijk je tóch gratis naar Chelsea - Ajax als je geen Ziggo-klant bent

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Ajax gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

  Gisteren, 21:56
  Gisteren, 21:41
  Gisteren, 21:14
Chelsea - Ajax

Chelsea
21:00
Ajax
Wordt gespeeld op 22 okt. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

