Live voetbal

Sneijder gruwelt van één actie van Alex Kroes: ‘Belachelijk!’

Wesley Sneijder tijdens Rondo
Foto: © Rondo
0 reacties
Luuk van Grinsven
20 oktober 2025, 21:56

Wesley Sneijder stoort zich enorm aan een uitspraak die Alex Kroes deed tegenover Ajax Life. De technisch directeur van Ajax vertelde vorige week dat hij de Champions League-nederlaag tegen Olympique Marseille al had voorspeld. Dat schiet bij de oud-Ajacied in het verkeerde keelgat.

In een interview met Ajax Life deelde Kroes een opvallend gesprek dat hij had vlak voor de uitwedstrijd tegen Marseille. “Iemand vroeg mij wat het ging worden. ‘3-0 voor Marseille,’ antwoordde ik. Hoe ik dat kon zeggen… En bij Ajax-Inter? ‘Als we met 1-0 verliezen, ben ik niet ontevreden,’ zei ik vooraf tegen onze trainers.” Het is niet dat Kroes hoopte op een nederlaag, maar de technisch directeur noemt zichzelf realistisch. “Natuurlijk begrijp ik dat er 55.000 toeschouwers zitten en een paar miljoen voor de buis. Het wil zeker niet zeggen dat je met die gedachte begint en speelt om te verliezen. Integendeel, na 35 minuten had ik nog het idee dat er wat te halen viel tegen Inter.”

Artikel gaat verder onder video

Sneijder reageert bij Rondo vol irritatie: “Belachelijk. Je hoeft daar ook geen antwoord op te geven en je hoeft het ook niet te vermelden. Hier ga je toch niet mee naar buiten treden?”, verbaast de recordinternational zich hardop.

Alex Pastoor vraagt zich eveneens af waarom Kroes dit soort uitspraken de wereld in slingert. “Dit komt op mij over alsof je de rode loper uitrolt, zo van: het kan allemaal nóg slechter. Bij een sportman komt dit toch nooit in je op?”, begint de trainer. “Al moet je met Ajax naar FC Barcelona of PSG, dan ga je toch proberen te winnen? Je kunt je trainer wel beschermen, maar niet door dit soort dingen te zeggen,” vervolgt Pastoor.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Theo Janssen

Theo Janssen: 'Ik vind Heitinga de minst schuldige van wat er nu gebeurt bij Ajax'

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Jack van Gelder in De Oranjezomer

Jack van Gelder keek vol verbazing naar Ajax: 'Dit was natuurlijk rood voor Weghorst'

  • Gisteren, 22:26
  • Gisteren, 22:26
Bas Sibum Heracles Almelo

Heracles Almelo is duidelijk na wanprestatie: Bas Sibum mag blijven

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
6 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Alex Pastoor

Alex Pastoor
Functie: Coach
Leeftijd: 58 jaar (26 okt. 1966)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15
6
NEC
9
8
14

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel