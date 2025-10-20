Sneijder gruwelt van één actie van Alex Kroes: ‘Belachelijk!’

Wesley Sneijder stoort zich enorm aan een uitspraak die Alex Kroes deed tegenover Ajax Life. De technisch directeur van Ajax vertelde vorige week dat hij de Champions League-nederlaag tegen Olympique Marseille al had voorspeld. Dat schiet bij de oud-Ajacied in het verkeerde keelgat.

In een interview met Ajax Life deelde Kroes een opvallend gesprek dat hij had vlak voor de uitwedstrijd tegen Marseille. “Iemand vroeg mij wat het ging worden. ‘3-0 voor Marseille,’ antwoordde ik. Hoe ik dat kon zeggen… En bij Ajax-Inter? ‘Als we met 1-0 verliezen, ben ik niet ontevreden,’ zei ik vooraf tegen onze trainers.” Het is niet dat Kroes hoopte op een nederlaag, maar de technisch directeur noemt zichzelf realistisch. “Natuurlijk begrijp ik dat er 55.000 toeschouwers zitten en een paar miljoen voor de buis. Het wil zeker niet zeggen dat je met die gedachte begint en speelt om te verliezen. Integendeel, na 35 minuten had ik nog het idee dat er wat te halen viel tegen Inter.”

Sneijder reageert bij Rondo vol irritatie: “Belachelijk. Je hoeft daar ook geen antwoord op te geven en je hoeft het ook niet te vermelden. Hier ga je toch niet mee naar buiten treden?”, verbaast de recordinternational zich hardop.

Alex Pastoor vraagt zich eveneens af waarom Kroes dit soort uitspraken de wereld in slingert. “Dit komt op mij over alsof je de rode loper uitrolt, zo van: het kan allemaal nóg slechter. Bij een sportman komt dit toch nooit in je op?”, begint de trainer. “Al moet je met Ajax naar FC Barcelona of PSG, dan ga je toch proberen te winnen? Je kunt je trainer wel beschermen, maar niet door dit soort dingen te zeggen,” vervolgt Pastoor.