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Kijkers diep geschokt door enorm zwakke schakel van Ajax: ‘Wat een drama!’

15 oktober 2026, 19:55
Ajax tegen Hajduk Split
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
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Ajax maakt vooralsnog een ontzettend zwakke indruk in het Conference League-duel met Hajduk Split. De Amsterdammers kijken halverwege tegen een 1-0-achterstand aan en krijgen online veel kritiek. Eén speler van Ajax moet het in het bijzonder ontgelden.

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Ajax gold op voorhand als de torenhoge favoriet voor het duel met Hajduk Split, maar daar was op het veld weinig van te merken. Het elftal van hoofdtrainer Míchel speelde een zeer teleurstellende eerste helft en ging met een 1-0-achterstand de rust in. Abdoulie Sanyang tekende acht minuten voor rust voor de openingstreffer.

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Diverse spelers van Ajax stelden in de eerste helft zwaar teleur. Basisdebutant Jofre Torrents was één van hen.

De afgelopen zomer van Barcelona overgenomen verdediger kreeg van Míchel het vertrouwen op de linksbackpositie, maar liet zich enkele keren kinderlijk eenvoudig voorbijlopen. Nadat hij vlak voor rust op eigen helft werd afgetroefd door Sanyang, kreeg hij felle kritiek van Ziggo Sport-commentator Vincent Schildkamp: “Torrents maakt toch in alle opzichten een uiterst ongelukkige indruk. Hij is een zeer onzekere factor, zowel met als zonder bal.”

Ook veel supporters van Ajax zijn kritisch op de negentienjarige Torrents. “Zet mij maar linksback, die Torrents bakt er niet veel van. Het is sowieso triest om Ajax te zien spelen. Het is bar en bar slecht”, schrijft een kijker bijvoorbeeld op X. Een andere kijker reageert: “Die Torrents valt een partij tegen zeg. Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat dit de back is waar Barça-fans zo positief over waren.”

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Jofre Torrents

Jofre Torrents
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (28 jan. 2007)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Barcelona
0
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2026/2027
Ajax
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2025/2026
Barcelona II
15
1
2025/2026
Barcelona
3
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Jablonec
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Kairat
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Kauno Žalgiris
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KuPS
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21
Red Imps
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22
Lugano
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23
Midtjylland
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24
Mjällby
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25
Monaco
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26
Nordsjælland
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27
Pafos
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Panathinaikos
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29
Crvena zvezda
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30
Riga
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32
Braga
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Thun
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Trabzonspor
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Twente
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CS U Craiova
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