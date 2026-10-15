Ajax is de Conference League begonnen met een 2-1 nederlaag tegen Hajduk Split uit Kroatië. Daarmee wint het voor het derde duel op rij niet.

Voor Ajax was het, na een lange voorbereiding, het eerste duel in de groepsfase van de Conference League. Er wachten nog duels tegen Atalanta, FC Thun, Sint-Truiden, FC Midtjylland en Getafe.

Het avontuur begon voor Ajax dus in Kroatië tegen de koploper van de Kroatische competitie: Hajduk. Dit deed het met Jofre Torrents op linksback, Thilo Kehrer op rechtsback, Aaron Bouwman en Youri Baas centraal, Davy Klaassen in plaats van Jorthy Mokio op het middenveld en Abdellah Ouzane in plaats van Oscar Gloukh op linksbuiten.

Ajax speelt moeizame eerste helft

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Ajax begon goed en nam in de eerste tien minuten het initiatief. Het leverde een enorme kans op voor Tolu Arokodare, die alleen richting de keeper ging, maar te lang treuzelde. Hierdoor kon een verdediger van achteren een tackle op de bal inzetten. Het was in het eerste deel van de eerste helft de enige kans.

De eerste helft werd verder gekenmerkt door veel balverlies, slordigheden en overtredingen. Daardoor zat er weinig tempo in de wedstrijd. Een slordigheid zou uiteindelijk ook de wedstrijd openbreken, want het was Abdoulie Sanyang Bamba die Hajduk in de 37ste minuut op 1-0 zette na balverlies van Youri Baas op het middenveld. Dat bleek ook de ruststand te zijn na een matige eerste helft.

Ajax komt terug, maar verliest alsnog

Ajax kwam vervolgens met dezelfde elf namen weer het veld op voor de tweede helft, op jacht naar een resultaat. Deze elf begonnen goed, want in de 53ste minuut scoorde Ajax via Davy Klaassen de 1-1.

Die gelijke stand bleef echter niet lang op het bord staan, want in de 55ste minuut scoorde Marin Šotiček na een blunder van Jofre Torrents in het strafschopgebied de 2-1. Zo moest Ajax al vrij snel opnieuw beginnen met jagen op de gelijkmaker.

Bij het ingaan van het laatste kwartier, toen Ajax voor het eerst wisselde en direct vier spelers verving, was het nog steeds 2-1. Ajax had veel balbezit, maar creëerde niet veel kansen. Hajduk had ondertussen Ter Stegen nog twee keer getest. Het laatste kwartier kon echter pas beginnen nadat het duel tijdelijk werd gestaakt wegens een grote hoeveelheid vuurwerk.

Na de hervatting zette Ajax flink aan in de laatste fase van het duel en creëerde het ook veel kansen. Het was vanuit Ajax-perspectief de beste fase van de wedstrijd, maar de 2-2 leverde het uiteindelijk niet op. Zo begint Ajax met een nederlaag aan de groepsfase van de Conference League en worden de vijf duels die nog volgen belangrijk.