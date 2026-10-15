Ajax-fans slaan alarm in uitvak: ‘Complete waanzin wat hier gebeurt!’

Supporters die Ajax achterna reisden voor het uitduel met Hajduk Split in de Conference League hebben een ontzettend vervelende avond achter de rug. Niet alleen verloor hun ploeg met 2-1; ook de ontvangst in het Poljudstadion was bijzonder vijandig.

Ajax wist zich donderdagavond in het Poljudstadion gesteund door een kleine 1.700 meegereisde supporters uit Amsterdam. Zij beleefden echter een teleurstellende avond: door doelpunten van Abdoulie Sanyang en Marin Soticek verloor het elftal van hoofdtrainer Míchel met 2-1 in Split. Davy Klaassen scoorde namens Ajax.

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De omstandigheden in en rondom het stadion waren donderdagavond allesbehalve prettig voor de meegereisde Ajax-fans. Op sociale media is te zien hoe de autoriteiten voorafgaand aan de aftrap bijzonder strenge controles uitvoerden. "Schoenen uit, alles laten zien. Dit gaat nog wel ff duren. Voelt als een lokale stripshow…", uit een Ajax-supporter op X zijn frustratie.

Een andere fan schrijft: "Complete waanzin wat hier gebeurt. Nog nooit eerder meegemaakt. Het begin van de wedstrijd wordt nog een uitdaging."

De strenge veiligheidsmaatregelen kwamen niet uit de lucht vallen. In de aanloop naar het duel was het al meerdere keren onrustig geweest in Split. Woensdagavond kwam het in de Kroatische havenstad nog tot confrontaties tussen Nederlandse en Kroatische supporters.