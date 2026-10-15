Supporters van NEC geven kraakhelder signaal af aan Dusan Tadic

Dusan Tadic ligt onder een vergrootglas bij NEC tijdens het Europa League-duel van donderdagavond met Levski Sofia. Ziggo Sport-commentator Brent van Ooijen hoorde de supporters van de Nijmeegse club aan het begin van de tweede helft een duidelijk signaal afgeven aan de Servische vedette.

Tadic kwam vorige week in aanloop naar het uitduel van NEC met Ajax (1-1) onder vuur te liggen vanwege enkele uitspraken die hij deed. "Ik moet me hier iets anders gedragen dan bij Ajax, omdat de standaard anders is. Er zijn zoveel dingen te corrigeren bij NEC, maar dat kan natuurlijk niet", zei de 37-jarige aanvaller tegen NU.nl.

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Tadic voegde daar nog aan toe: "Met alle respect voor NEC, maar ik was gewend om te spelen bij clubs die prijzen winnen. Ajax was en is mijn standaard."

De uitspraken werden Tadic niet in dank afgenomen. Onder anderen Willem van Hanegem haalde in zijn column voor het Algemeen Dagblad hard uit naar de Servische aanvaller.

De vraag was dan ook hoe Tadic donderdagavond bij zijn terugkeer in De Goffert zou worden ontvangen door de supporters van NEC. Nadat hij aan het begin van de tweede helft rond de middenlijn een duel verloor, klonk er gemor en gefluit vanaf de tribunes.

Dat viel ook commentator Brent van Ooijen op. "Het publiek is toch kritisch op alle kleine momentjes van Dusan Tadic. Die heeft wat hen betreft wat te bewijzen", constateerde de commentator.