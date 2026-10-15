Schuurs doet na zwak optreden opmerkelijke uitspraak over Ajax-spits Tolu

staat donderdagavond na het Europa League-duel van NEC met Levski Sofia (1-1) schuldbewust voor de camera van Ziggo Sport. De centrumverdediger ging opzichtig in de fout bij het doelpunt dat NEC incasseerde en trekt zelf het boetekleed aan.

Schuurs zag er bij de openingstreffer van Levski Sofia in de eerste helft bijzonder slecht uit. Directe tegenstander Reinaldo draaide na een lange bal van doelman Svetoslav Vutsov kinderlijk eenvoudig weg bij de verdediger, waarna hij geen fout maakte in de afronding: 0-1.

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Kort daarvoor ging Schuurs ook al opzichtig in de fout. De verdediger probeerde Reinaldo met een tackle van de bal te zetten, maar timede verkeerd. Daardoor kon Reinaldo alleen op Gonzalo Crettaz af, maar ditmaal faalde de Braziliaan in de afronding.

Schuurs kreeg op sociale media ontzettend veel kritiek en is zelf ook schuldbewust. "Ik wil eigenlijk voor hem komen. Als je ervoor komt, moet je de bal gewoon hebben", zegt hij voor de camera van Ziggo Sport. "Misschien wil ik er aan de verkeerde kant voor komen. Ik twijfelde hier nog om hem vast te houden, maar dat was rood geweest. Zonde. Een goed leermoment voor mij."

De verslaggever wijst Schuurs vervolgens op de duels die hij afgelopen zaterdag in de Eredivisie uitvocht met Ajax-aanvaller Tolu Arokodare. De stopper speelde toen een sterke wedstrijd en hield met NEC een punt over aan het uitduel in Amsterdam. "Het zijn natuurlijk twee hele andere type spelers", reageert Schuurs. "Soms is het voor mij iets makkelijker om tegen Tolu te spelen."

Die laatste opmerking van Schuurs leidt vervolgens tot discussie langs het veld tussen presentator John van Vliet en analist Lasse Schöne. "Ik snap wel wat hij bedoelt. Tolu is natuurlijk wat statischer", reageert Schöne op de uitspraken van Schuurs. "Dan kan hij tegen hem aan spelen of lopen. Hij draait niet zo snel als die Reinaldo. Je zag: die was behoorlijk snel. Mooi om te zien dat hij in de spiegel kijkt en zegt: ik moet het beter doen. Zo ken ik hem ook."