Ajax is met een 2-1-nederlaag bij Hajduk Split begonnen aan het seizoen in de Conference League. Het betekende het derde duel op rij waarin Ajax niet wist te winnen. was gefrustreerd en zag dezelfde fouten terugkeren.

Na het verloren duel spreekt Klaassen zich uit over de wedstrijd tegen Hajduk. "Elk verlies doet pijn, en zeker als je zo'n toernooi goed wil beginnen. We speelden niet goed genoeg qua veldspel, niet genoeg van kant tot kant speelden om te kunnen domineren. Uiteindelijk zijn het de momenten in allebei de boxen die belangrijk zijn, en dat maakt het verschil als je niet kunt domineren."

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Klaassen stelt dat hij, ondanks dat de bal van Youri Baas matig was, ook schuldig was aan de 1-0. "Bij die eerste krijg ik een bal achter mij en moet ik het dan oplossen door hem neer te halen. Wat ik zeg, als je niet kunt domineren - zoals je vandaag niet doet - dan zijn de momenten in de boxen bepalend."

Ook de tweede goal was volgens Klaassen een voorbeeld van hoe belangrijk de momenten in de eigen zestien en vijf meter zijn. "Ja, dat is wat ik zeg. Normaal wil je domineren, want dan creëer je veel en geef je weinig weg." Klaassen stelt ook dat hij en zijn teamgenoten meer kwaliteit moeten gaan tonen in de zestien, zowel de eigen zestien als die van de tegenstander. "Het is niet de eerste keer dat de momenten in de box het duel beslissen, en daar moeten we meer kwaliteit gaan tonen."

Klaassen wil nog niet over crisis praten

Als Davy Klaassen wordt gevraagd of de problemen bij Ajax al groot zijn, is zijn reactie duidelijk. "We moeten het niet gaan overdrijven. We moeten het helder gaan analyseren en niet in de paniekstand schieten, maar je moet wel realistisch zijn. Afgelopen zaterdag hebben we ook zo'n duel gespeeld, en je wil beter zijn. Dan ben je afhankelijk van kansen wel of niet erin, kleine foutjes wel of niet. Daar moet je niet afhankelijk van zijn."

Volgens Klaassen zou de sfeer in het stadion in Split geen rol moeten spelen bij de prestaties van de spelers op het veld. "Dat zou niet zo moeten zijn. We spelen elke week in een stadion dat veel groter is dan dit. We zorgen er uiteindelijk zelf voor dat het hier zo'n groot feest wordt, dat moeten we onszelf kwalijk nemen."

Davy Klaassen: 'Heel pijnlijk' 👀 #ZiggoSport #UECL #HAJAJA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 15, 2026