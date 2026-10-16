Valentijn Driessen heeft Arne Slot in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie. De journalist vindt dat Ajax snel contact moet opnemen met de trainer, zo laat hij vrijdag weten in de podcast Kick Off van De Telegraaf.
Driessen is van mening dat Míchel Sánchez momenteel faalt bij Ajax. Dat liet hij vrijdag eerder op de dag al weten in zijn column voor De Telegraaf. In de podcast Kick Off van dezelfde krant geeft de journalist aan dat Ajax nú al contact moet opnemen met Arne Slot.
"Slot is vrij. Daar zou ik wel naar kijken dan, ja. Waarom niet? Dit is een doodlopende weg. Die zijn zij nu ingeslagen. Om deze jongens aan het voetballen te krijgen, moet je iemand hebben die deze jongens te pakken kan nemen. Slot is ook een hele grote communicator. Ook tactisch en qua trainingsstof is hij heel goed. Daar staat hij om bekend."
Driessen vervolgt zijn betoog: "Als het in het belang van de club is, dan zal je dat moeten doen." Ook uit hij kritiek op Míchel en het beleid van Ajax. "Waar Jordi Cruijff allemaal mee gekomen is... We zitten nu eind oktober, er is nog geen enkele verbetering. Dat had je allang moeten zien. Deze trainer laat ook geen enkele verbetering zien. Hij heeft bijvoorbeeld drie jaar getraind met die Oekraïner (Tsygankov, red.). Dat is echt een dooie, daar gaat geen enkel initiatief vanuit."
Tot slot gaat Driessen in op de communicatie van Míchel Sánchez. De Spanjaard krijgt veel kritiek op zijn beheersing van het Engels. Volgens Driessen zegt dat echter niet alles over zijn vermogen om met zijn spelers te communiceren. "Communiceren met journalisten en dergelijken is iets heel anders dan communiceren met je spelers. Al die spelers lopen met hem weg, laat ik dat voorop stellen", maakt Driessen duidelijk. "Hij schijnt privé heel anders te zijn en in de kleedkamer. Een hele sociale man, enzo."
Afgelopen zomer werd Slot ook al in verband gebracht met Ajax. Er zou destijds serieus zijn geïnformeerd naar de oefenmeester, die sinds zijn vertrek bij Liverpool zonder club zit. Dat betekent overigens niet dat Slot momenteel niets meer doet in de voetballerij. De trainer maakt sinds kort deel uit van de Technical Observer Group van de UEFA, waarvoor hij Europese wedstrijden en tactische ontwikkelingen analyseert.
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Haha denkt Valentijn dat Arne Slot gekke Henkie is na zijn succesjaren bij Feyenoord en Liverpool. Dan zou hij met zo'n waardeloos vreemdelingenlegioen moeten beginnen zeker. Kom op zeg Valentijn, gebruik nou eens 5% vn je grijze cellen....of heb je die helemaal niet?
@FeyFan2023, basis Feyenoord 1 speler uit de eigen jeugdopleiding afgelopen woensdag nl Gjivai Zechiël , basis Ajax 4 zelfopgeleide spelers afgelopen donderdag nl - Youri Baas - Aaron Bouwman - Davy Klaassen - Abdellah Ouazane. Maar jij bedoeld natuurlijk dat Feyenoord daar in tegen een geweldig vreemdelingenlegioen heeft, tot nu toe klopt dat, maar altijd even afwachten hoe de competitie verder verloopt, denk dat het dit seizoen ook wel goed komt met Ajax zonder Slot.
Paniek is het altijd bij de Telegraaf. Ik denk dat Jordi zich nog niet druk maakt.
Vind het ook vreemd dat dit soort dingen steeds met van die verkeerde koppen worden geplaatst. ER is totaal nergens sprake van, altijd maar gelul, kop moet zijn "Valentijn Driessen wil Arne Slot bij Ajax zien", dat is de juiste kop, en verder wil Arne Slot daar helemaal niet heen, is een principekwestie, als hij ooit terug komt naar NL is dat alleen voor Feyenoord, volgens mij heeft hij dat ook al eens ergens met zniet zoveel woorden op laten tekenen, dus dit hele artikel is weer gevuld met niemandalletjes en suggesties die nergens op zijn gebaseerd. Ik moest dit toch evne kwijt normaal laat ik dit allemaal aan me voorbijgaan omdat er vrijwel nooit iets van klopt, maar nu toch maar 1malig niet een positieve reactie, sorry.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Haha denkt Valentijn dat Arne Slot gekke Henkie is na zijn succesjaren bij Feyenoord en Liverpool. Dan zou hij met zo'n waardeloos vreemdelingenlegioen moeten beginnen zeker. Kom op zeg Valentijn, gebruik nou eens 5% vn je grijze cellen....of heb je die helemaal niet?
@FeyFan2023, basis Feyenoord 1 speler uit de eigen jeugdopleiding afgelopen woensdag nl Gjivai Zechiël , basis Ajax 4 zelfopgeleide spelers afgelopen donderdag nl - Youri Baas - Aaron Bouwman - Davy Klaassen - Abdellah Ouazane. Maar jij bedoeld natuurlijk dat Feyenoord daar in tegen een geweldig vreemdelingenlegioen heeft, tot nu toe klopt dat, maar altijd even afwachten hoe de competitie verder verloopt, denk dat het dit seizoen ook wel goed komt met Ajax zonder Slot.
Paniek is het altijd bij de Telegraaf. Ik denk dat Jordi zich nog niet druk maakt.
Vind het ook vreemd dat dit soort dingen steeds met van die verkeerde koppen worden geplaatst. ER is totaal nergens sprake van, altijd maar gelul, kop moet zijn "Valentijn Driessen wil Arne Slot bij Ajax zien", dat is de juiste kop, en verder wil Arne Slot daar helemaal niet heen, is een principekwestie, als hij ooit terug komt naar NL is dat alleen voor Feyenoord, volgens mij heeft hij dat ook al eens ergens met zniet zoveel woorden op laten tekenen, dus dit hele artikel is weer gevuld met niemandalletjes en suggesties die nergens op zijn gebaseerd. Ik moest dit toch evne kwijt normaal laat ik dit allemaal aan me voorbijgaan omdat er vrijwel nooit iets van klopt, maar nu toch maar 1malig niet een positieve reactie, sorry.