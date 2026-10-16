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Ajax moet contact opnemen met Arne Slot: 'Dit is een doodlopende weg...'

16 oktober 2026, 18:30   Bijgewerkt: 18:46
Arne Slot
Foto: © Imago/realtimes
14 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Valentijn Driessen heeft Arne Slot in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie. De journalist vindt dat Ajax snel contact moet opnemen met de trainer, zo laat hij vrijdag weten in de podcast Kick Off van De Telegraaf.

Driessen is van mening dat Míchel Sánchez momenteel faalt bij Ajax. Dat liet hij vrijdag eerder op de dag al weten in zijn column voor De Telegraaf. In de podcast Kick Off van dezelfde krant geeft de journalist aan dat Ajax nú al contact moet opnemen met Arne Slot.

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"Slot is vrij. Daar zou ik wel naar kijken dan, ja. Waarom niet? Dit is een doodlopende weg. Die zijn zij nu ingeslagen. Om deze jongens aan het voetballen te krijgen, moet je iemand hebben die deze jongens te pakken kan nemen. Slot is ook een hele grote communicator. Ook tactisch en qua trainingsstof is hij heel goed. Daar staat hij om bekend."

Driessen vervolgt zijn betoog: "Als het in het belang van de club is, dan zal je dat moeten doen." Ook uit hij kritiek op Míchel en het beleid van Ajax. "Waar Jordi Cruijff allemaal mee gekomen is... We zitten nu eind oktober, er is nog geen enkele verbetering. Dat had je allang moeten zien. Deze trainer laat ook geen enkele verbetering zien. Hij heeft bijvoorbeeld drie jaar getraind met die Oekraïner (Tsygankov, red.). Dat is echt een dooie, daar gaat geen enkel initiatief vanuit."

Tot slot gaat Driessen in op de communicatie van Míchel Sánchez. De Spanjaard krijgt veel kritiek op zijn beheersing van het Engels. Volgens Driessen zegt dat echter niet alles over zijn vermogen om met zijn spelers te communiceren. "Communiceren met journalisten en dergelijken is iets heel anders dan communiceren met je spelers. Al die spelers lopen met hem weg, laat ik dat voorop stellen", maakt Driessen duidelijk. "Hij schijnt privé heel anders te zijn en in de kleedkamer. Een hele sociale man, enzo."

Afgelopen zomer werd Slot ook al in verband gebracht met Ajax. Er zou destijds serieus zijn geïnformeerd naar de oefenmeester, die sinds zijn vertrek bij Liverpool zonder club zit. Dat betekent overigens niet dat Slot momenteel niets meer doet in de voetballerij. De trainer maakt sinds kort deel uit van de Technical Observer Group van de UEFA, waarvoor hij Europese wedstrijden en tactische ontwikkelingen analyseert.

Vind jij dat Ajax Arne Slot moet benaderen als nieuwe trainer?

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Martine
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Martine
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De mensen die Driessen nog serieus nemen raad ik aan om even naar een afkickkliniek te gaan.

FeyFan2023
95 Reacties
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FeyFan2023
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Haha denkt Valentijn dat Arne Slot gekke Henkie is na zijn succesjaren bij Feyenoord en Liverpool. Dan zou hij met zo'n waardeloos vreemdelingenlegioen moeten beginnen zeker. Kom op zeg Valentijn, gebruik nou eens 5% vn je grijze cellen....of heb je die helemaal niet?

Ronnie B
179 Reacties
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Ronnie B
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@FeyFan2023, basis Feyenoord 1 speler uit de eigen jeugdopleiding afgelopen woensdag nl Gjivai Zechiël , basis Ajax 4 zelfopgeleide spelers afgelopen donderdag nl - Youri Baas - Aaron Bouwman - Davy Klaassen - Abdellah Ouazane. Maar jij bedoeld natuurlijk dat Feyenoord daar in tegen een geweldig vreemdelingenlegioen heeft, tot nu toe klopt dat, maar altijd even afwachten hoe de competitie verder verloopt, denk dat het dit seizoen ook wel goed komt met Ajax zonder Slot.

Sjaak Drijver
49 Reacties
464 Dagen lid
64 Likes
Sjaak Drijver
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Alweer paniek in Amsterdam, ik zou die Cruijff eruit gooien, waardeloos ingekocht en veel te hoge salarissen. Slot zal wel gek zijn om aan het wespennest Ajax te beginnen!

Kramer
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Kramer
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Paniek is het altijd bij de Telegraaf. Ik denk dat Jordi zich nog niet druk maakt.

Ronnie B
179 Reacties
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Ronnie B
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@Sjaak Drijver, alweer paniek in Amsterdam ?? omdat Valentijntje iets roept, we zijn net begonnen

The all blacks
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The all blacks
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Overdreven kop wat nergens op slaat.

CG
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Die Valentijn Driessen blijft een zoeker voor zwaar sensatie, iets wat hij dat vele jaren doet!!

Hasi
291 Reacties
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@Ronald van Poppel ... Precies en waarom niet

Ronald van Poppel
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Vind het ook vreemd dat dit soort dingen steeds met van die verkeerde koppen worden geplaatst. ER is totaal nergens sprake van, altijd maar gelul, kop moet zijn "Valentijn Driessen wil Arne Slot bij Ajax zien", dat is de juiste kop, en verder wil Arne Slot daar helemaal niet heen, is een principekwestie, als hij ooit terug komt naar NL is dat alleen voor Feyenoord, volgens mij heeft hij dat ook al eens ergens met zniet zoveel woorden op laten tekenen, dus dit hele artikel is weer gevuld met niemandalletjes en suggesties die nergens op zijn gebaseerd. Ik moest dit toch evne kwijt normaal laat ik dit allemaal aan me voorbijgaan omdat er vrijwel nooit iets van klopt, maar nu toch maar 1malig niet een positieve reactie, sorry.

Just Me
703 Reacties
213 Dagen lid
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Gelijk heeft hij, want dit gaat helemaal fout bij Ajax met deze Michel.

dilima1966
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Ik denk dat Arne Slot een betere optie us als michel ik sta af en toe te kijken hoe die wisselen spelers in brengt of de sterkte spelers op de bank laten zitten

Veluwe
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Zelfs Arne Slot kan van een drol geen moorkop maken.

jabadabadoe
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jabadabadoe
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Brainfart van Driessen

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martine
406 Reacties
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Martine
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De mensen die Driessen nog serieus nemen raad ik aan om even naar een afkickkliniek te gaan.

FeyFan2023
95 Reacties
1.240 Dagen lid
225 Likes
FeyFan2023
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  • 4
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Haha denkt Valentijn dat Arne Slot gekke Henkie is na zijn succesjaren bij Feyenoord en Liverpool. Dan zou hij met zo'n waardeloos vreemdelingenlegioen moeten beginnen zeker. Kom op zeg Valentijn, gebruik nou eens 5% vn je grijze cellen....of heb je die helemaal niet?

Ronnie B
179 Reacties
1.207 Dagen lid
278 Likes
Ronnie B
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  • 1
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@FeyFan2023, basis Feyenoord 1 speler uit de eigen jeugdopleiding afgelopen woensdag nl Gjivai Zechiël , basis Ajax 4 zelfopgeleide spelers afgelopen donderdag nl - Youri Baas - Aaron Bouwman - Davy Klaassen - Abdellah Ouazane. Maar jij bedoeld natuurlijk dat Feyenoord daar in tegen een geweldig vreemdelingenlegioen heeft, tot nu toe klopt dat, maar altijd even afwachten hoe de competitie verder verloopt, denk dat het dit seizoen ook wel goed komt met Ajax zonder Slot.

Sjaak Drijver
49 Reacties
464 Dagen lid
64 Likes
Sjaak Drijver
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  • 1
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Alweer paniek in Amsterdam, ik zou die Cruijff eruit gooien, waardeloos ingekocht en veel te hoge salarissen. Slot zal wel gek zijn om aan het wespennest Ajax te beginnen!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.272 Reacties
1.481 Dagen lid
20.770 Likes
Kramer
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  • 4
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Paniek is het altijd bij de Telegraaf. Ik denk dat Jordi zich nog niet druk maakt.

Ronnie B
179 Reacties
1.207 Dagen lid
278 Likes
Ronnie B
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  • 0
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@Sjaak Drijver, alweer paniek in Amsterdam ?? omdat Valentijntje iets roept, we zijn net begonnen

The all blacks
256 Reacties
1.278 Dagen lid
2.095 Likes
The all blacks
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Overdreven kop wat nergens op slaat.

CG
4.053 Reacties
1.180 Dagen lid
14.538 Likes
CG
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Die Valentijn Driessen blijft een zoeker voor zwaar sensatie, iets wat hij dat vele jaren doet!!

Hasi
291 Reacties
877 Dagen lid
870 Likes
Hasi
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@Ronald van Poppel ... Precies en waarom niet

Ronald van Poppel
4 Reacties
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8 Likes
Ronald van Poppel
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Vind het ook vreemd dat dit soort dingen steeds met van die verkeerde koppen worden geplaatst. ER is totaal nergens sprake van, altijd maar gelul, kop moet zijn "Valentijn Driessen wil Arne Slot bij Ajax zien", dat is de juiste kop, en verder wil Arne Slot daar helemaal niet heen, is een principekwestie, als hij ooit terug komt naar NL is dat alleen voor Feyenoord, volgens mij heeft hij dat ook al eens ergens met zniet zoveel woorden op laten tekenen, dus dit hele artikel is weer gevuld met niemandalletjes en suggesties die nergens op zijn gebaseerd. Ik moest dit toch evne kwijt normaal laat ik dit allemaal aan me voorbijgaan omdat er vrijwel nooit iets van klopt, maar nu toch maar 1malig niet een positieve reactie, sorry.

Just Me
703 Reacties
213 Dagen lid
482 Likes
Just Me
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Gelijk heeft hij, want dit gaat helemaal fout bij Ajax met deze Michel.

dilima1966
4.225 Reacties
1.222 Dagen lid
19.564 Likes
dilima1966
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Ik denk dat Arne Slot een betere optie us als michel ik sta af en toe te kijken hoe die wisselen spelers in brengt of de sterkte spelers op de bank laten zitten

Veluwe
328 Reacties
359 Dagen lid
512 Likes
Veluwe
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Zelfs Arne Slot kan van een drol geen moorkop maken.

jabadabadoe
233 Reacties
445 Dagen lid
412 Likes
jabadabadoe
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Brainfart van Driessen

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Functie: Coach
Leeftijd: 48 jaar (17 sep. 1978)

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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