Valentijn Driessen heeft Arne Slot in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie. De journalist vindt dat Ajax snel contact moet opnemen met de trainer, zo laat hij vrijdag weten in de podcast Kick Off van De Telegraaf.

Driessen is van mening dat Míchel Sánchez momenteel faalt bij Ajax. Dat liet hij vrijdag eerder op de dag al weten in zijn column voor De Telegraaf. In de podcast Kick Off van dezelfde krant geeft de journalist aan dat Ajax nú al contact moet opnemen met Arne Slot.

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"Slot is vrij. Daar zou ik wel naar kijken dan, ja. Waarom niet? Dit is een doodlopende weg. Die zijn zij nu ingeslagen. Om deze jongens aan het voetballen te krijgen, moet je iemand hebben die deze jongens te pakken kan nemen. Slot is ook een hele grote communicator. Ook tactisch en qua trainingsstof is hij heel goed. Daar staat hij om bekend."

Driessen vervolgt zijn betoog: "Als het in het belang van de club is, dan zal je dat moeten doen." Ook uit hij kritiek op Míchel en het beleid van Ajax. "Waar Jordi Cruijff allemaal mee gekomen is... We zitten nu eind oktober, er is nog geen enkele verbetering. Dat had je allang moeten zien. Deze trainer laat ook geen enkele verbetering zien. Hij heeft bijvoorbeeld drie jaar getraind met die Oekraïner (Tsygankov, red.). Dat is echt een dooie, daar gaat geen enkel initiatief vanuit."

Tot slot gaat Driessen in op de communicatie van Míchel Sánchez. De Spanjaard krijgt veel kritiek op zijn beheersing van het Engels. Volgens Driessen zegt dat echter niet alles over zijn vermogen om met zijn spelers te communiceren. "Communiceren met journalisten en dergelijken is iets heel anders dan communiceren met je spelers. Al die spelers lopen met hem weg, laat ik dat voorop stellen", maakt Driessen duidelijk. "Hij schijnt privé heel anders te zijn en in de kleedkamer. Een hele sociale man, enzo."

Afgelopen zomer werd Slot ook al in verband gebracht met Ajax. Er zou destijds serieus zijn geïnformeerd naar de oefenmeester, die sinds zijn vertrek bij Liverpool zonder club zit. Dat betekent overigens niet dat Slot momenteel niets meer doet in de voetballerij. De trainer maakt sinds kort deel uit van de Technical Observer Group van de UEFA, waarvoor hij Europese wedstrijden en tactische ontwikkelingen analyseert.