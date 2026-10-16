PEC Zwolle ontslaat trainer: gelooft Joseph Oosting in een schokeffect?

Het ontslag van een trainer wordt vaak gezien als een manier om een ploeg uit een negatieve spiraal te halen. Ook PEC Zwolle hoopt na het vertrek van Henry van der Vegt op een ommekeer in de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles. Maar in hoeverre zorgt een trainerswissel daadwerkelijk voor verandering? Joseph Oosting, trainer van de Deventenaren en ervaringsdeskundige op dat gebied, deelt in gesprek met FCUpdate zijn visie.

De term schokeffect duikt regelmatig op wanneer een club afscheid neemt van een trainer. Een nieuwe coach kan voor frisse energie zorgen, spelers nieuwe kansen bieden en tactisch andere accenten leggen. Oosting vraagt zich echter af hoe duurzaam die impuls is. "Of ik in een schokeffect geloof? Ik vind het een beetje dubbel. Als je het aan mij vraagt, geloof ik er niet zo in", vertelt de trainer van Go Ahead Eagles in gesprek met FCUpdate.

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Oosting legt uit dat een trainerswissel een ploeg tijdelijk uit een negatieve spiraal kan halen, maar dat dit niet automatisch tot blijvende verbetering leidt. "Op een moment dat je in een negatieve spiraal zit, kom je op de club en kan er met een nieuwe trainer positieve energie in komen. Maar dan gebeurt er weer iets en dan zak je weer in een negatieve spiraal."

De trainer van Go Ahead Eagles erkent wel dat een trainerswissel invloed kan hebben op een spelersgroep. Daarbij maakt hij onderscheid tussen de komst van een trainer van buitenaf en het doorschuiven van iemand die al deel uitmaakt van de technische staf. Bij PEC Zwolle is dat laatste het geval: assistent-trainer Dennis van der Ree heeft voorlopig samen met Maikel van der Werff de leiding overgenomen.

"Ik werk met Peter (Uneken, red.) en Rick (Adjei, red.) en als ik weg zou zijn, is dat hetzelfde. Je werkt met elkaar, dus dan neem ik aan dat het een beetje hetzelfde blijft. Of ik ben weg en ze doen in één keer totaal wat anders...", zegt Oosting.

Oosting merkte bij Antwerp gevolgen van trainerswissel

Een trainer van buitenaf kan volgens die gedachte juist voor grotere veranderingen zorgen. Oosting weet uit eigen ervaring dat een trainerswissel niet alleen gevolgen heeft voor de ploeg die een nieuwe coach krijgt, maar ook voor de tegenstander. Tijdens zijn periode bij Antwerp kreeg hij te maken met KAA Gent, dat vlak voor de wedstrijd een nieuwe trainer aanstelde.

"Vorig jaar bij Antwerp heb ik dit ook meegemaakt. We waren voorbereid op de manier van voetballen, maar toen kwam er iemand anders voor de groep en die deed het totaal anders", blikt Oosting terug.

Het ging om de wedstrijd tussen KAA Gent en Antwerp van 14 december 2025. Gent had afscheid genomen van Ivan Leko en stelde Rik de Mil aan als opvolger. Een overwinning leverde de trainerswissel niet direct op: Antwerp trok met 0-2 aan het langste eind.

Ander systeem

Toen Oosting zelf bij Antwerp aan de slag ging, veranderde hij eveneens de speelwijze. Hij keek naar de kwaliteiten van zijn spelers en besloot andere tactische accenten te leggen. "Dat is misschien een beter voorbeeld. Toen ik bij Antwerp kwam, heb ik iets anders gedaan. Ik heb gekeken naar de kwaliteiten van de spelers en ben 5-3-2 gaan spelen. Ze speelden daarvoor 3-4-3."

Of PEC Zwolle zondag daadwerkelijk profiteert van de trainerswissel, moet blijken in de IJsselderby. De Zwollenaren treffen met Go Ahead Eagles een tegenstander die dit seizoen pas één keer verloor. De aftrap in het MAC³PARK Stadion is zondag om 12.15 uur.