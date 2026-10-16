Na de 2-1 nederlaag van Ajax in Kroatië tegen Hajduk Split zijn de twijfels over Míchel Sánchez toegenomen. Zo erg zelfs, dat fans van Ajax al zijn opvolger hebben aangewezen.
Ajax heeft nu drie duels op rij niet gewonnen, nadat het al gelijkspeelde tegen Excelsior en NEC in eigen huis in de Eredivisie. De achterstand in de competitie is inmiddels vijf punten op Feyenoord, terwijl er in de Conference League dus een valse start was na een matige vertoning in Split.
Dit, en het feit dat het Engels van Míchel Sánchez nog steeds erg gebrekkig is, zorgt ervoor dat Ajax-fans al aan het kijken zijn naar een opvolger. De conclusie: Frank de Boer zou de ideale vervanger zijn. Zie de reacties hieronder.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.