Na de 2-1 nederlaag van Ajax in Kroatië tegen Hajduk Split zijn de twijfels over Míchel Sánchez toegenomen. Zo erg zelfs, dat fans van Ajax al zijn opvolger hebben aangewezen.

Ajax heeft nu drie duels op rij niet gewonnen, nadat het al gelijkspeelde tegen Excelsior en NEC in eigen huis in de Eredivisie. De achterstand in de competitie is inmiddels vijf punten op Feyenoord, terwijl er in de Conference League dus een valse start was na een matige vertoning in Split.

Ajax-fans zien opvolger al beschikbaar zijn

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Dit, en het feit dat het Engels van Míchel Sánchez nog steeds erg gebrekkig is, zorgt ervoor dat Ajax-fans al aan het kijken zijn naar een opvolger. De conclusie: Frank de Boer zou de ideale vervanger zijn. Zie de reacties hieronder.

Moet Jordi nu uiteindelijk net als zijn Pa, Frank de Boer ( die zit te koken in de studio) voor de groep pleuren? — Opa David (@Opa19581) October 15, 2026 Dat ik het ooit nog m'n strot uit zou krijgen.... Dat je gewoon verlangt naar een Frank de Boer als trainer omdat die wel weet welke spelers je wel, en welke je niet, op moet stellen. Die paellapiemel met z'n gekut met Ouazane.... Lekker terug naar Spanje sturen. — TheRogueWolfpack🤬 (@TheRogueWolfpac) October 15, 2026 Ik denk serieus dat Frank de Boer momenteel de man is om trainer van #Ajax te worden. Na Groningen uit. #hajaja — Remi (@Topdob11) October 15, 2026 #Mitchelout #HajAja #Ajax Zet Frank de Boer er maar weer voor. Hij spreekt tenminste Nederlands én Engels. — Sturges Opinie © (@SturgesOpinie) October 15, 2026 Is Frank de Boer zondag beschikbaar om te coachen? #hajajx — Niemand Bijzonder (@fokke73) October 15, 2026