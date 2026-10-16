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Ajax-fans wijzen vervanger van Míchel Sánchez al aan: 'Moet hem voor de groep zetten'

16 oktober 2026, 10:52
Michel Sanchez
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Lars Leeftink
Lars Leeftink | Redacteur
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Na de 2-1 nederlaag van Ajax in Kroatië tegen Hajduk Split zijn de twijfels over Míchel Sánchez toegenomen. Zo erg zelfs, dat fans van Ajax al zijn opvolger hebben aangewezen.

Ajax heeft nu drie duels op rij niet gewonnen, nadat het al gelijkspeelde tegen Excelsior en NEC in eigen huis in de Eredivisie. De achterstand in de competitie is inmiddels vijf punten op Feyenoord, terwijl er in de Conference League dus een valse start was na een matige vertoning in Split.

Ajax-fans zien opvolger al beschikbaar zijn

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Dit, en het feit dat het Engels van Míchel Sánchez nog steeds erg gebrekkig is, zorgt ervoor dat Ajax-fans al aan het kijken zijn naar een opvolger. De conclusie: Frank de Boer zou de ideale vervanger zijn. Zie de reacties hieronder.

Is Frank de Boer geschikt als opvolger?

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jabadabadoe
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jabadabadoe
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Weinig spectaculaire keuze, maar een ding weet je met De Boer; de basis komt op orde en dat is al heel wat meer dan dat Ajax nu laat zien. Gokken op bevliegingen van individuen.

dilima1966
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dilima1966
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Ik denk zelf ook dat Michel de verkeerde afslag is

CG
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Of heeft Ajax (toch) verkeerde aankopen gedaan?

Kolie
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Pffff niet weer de Boer

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jabadabadoe
232 Reacties
445 Dagen lid
410 Likes
jabadabadoe
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Weinig spectaculaire keuze, maar een ding weet je met De Boer; de basis komt op orde en dat is al heel wat meer dan dat Ajax nu laat zien. Gokken op bevliegingen van individuen.

dilima1966
4.224 Reacties
1.222 Dagen lid
19.562 Likes
dilima1966
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Ik denk zelf ook dat Michel de verkeerde afslag is

CG
4.052 Reacties
1.179 Dagen lid
14.534 Likes
CG
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Of heeft Ajax (toch) verkeerde aankopen gedaan?

Kolie
371 Reacties
930 Dagen lid
1.184 Likes
Kolie
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Pffff niet weer de Boer

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Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 50 jaar (30 okt. 1975)

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
8
10
19
4
Twente
8
8
17
5
Ajax
8
12
15
6
Groningen
8
6
14
7
Fortuna
8
-1
14

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