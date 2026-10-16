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Míchel neemt Torrents in bescherming na fout bij Ajax: 'Hebben vertrouwen in hem'

16 oktober 2026, 08:25
ZWOLLE - Ajax coach Michel Sanchez after the Dutch Eredivisie match between PEC Zwolle and AFC Ajax at the MAC3Park stadium on....
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Lars Leeftink | Redacteur
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Míchel Sánchez heeft linksback Jofre Torrents na de 2-1 nederlaag tegen HNK Hajduk Split in de UEFA Conference League in bescherming genomen. De negentienjarige Spanjaard mocht donderdagavond in Kroatië voor het eerst in de basis beginnen bij Ajax, maar ging bij de tweede tegengoal in de fout.

Door een blessure van concurrent Caio Henrique koos Sánchez in het Stadion Poljud voor Torrents, die afgelopen zomer overkwam van FC Barcelona en tot nu toe alleen een invalbeurt tegen Telstar achter zijn naam had staan. Voor de wedstrijd gaf de trainer al aan dat er veel wordt verwacht van de jonge linksback en dat hij zich geleidelijk heeft verbeterd. Ondanks de fout bij de 2-1 is de Spaanse trainer na afloop voor de camera van Ziggo Sport niet van plan om zijn speler af te vallen. "We hebben vertrouwen in hem. Hij maakt een fout bij de tweede goal, maar hij speelde niet slecht."

Sánchez maakt zich zorgen over zwakke eerste helft

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Sánchez baalt na het duel in Kroatië vooral van de manier waarop Ajax voor rust als team voor de dag kwam. "In de eerste helft was onze performance niet goed genoeg. We verloren veel balbezit. Zonder balbezit hadden we te weinig energie om goed genoeg druk te zetten", stelt de trainer vast.

Na rust zag de trainer van de Amsterdamse club een heel ander beeld op het veld, al leverde dat in Split uiteindelijk geen resultaat op. "We verdienden meer. In de tweede helft domineerden we de wedstrijd, maar we hebben twee goals tegen gekregen door twee fouten. De eerste helft baart me zorgen, maar in de tweede helft was het team goed", aldus de Spanjaard.

De nederlaag tegen Hajduk Split, dat voor het eerst in zestien jaar weer op het hoogste Europese podium actief is, zorgt ervoor dat de druk op Ajax weer verder toeneemt. In de Eredivisie kwam de ploeg in de laatste twee speelrondes ook al niet verder dan een gelijkspel tegen Excelsior (2-2) en NEC (1-1), waardoor Ajax met vijftien punten uit acht duels op de vijfde plaats staat. Volgende week donderdag wacht in de Johan Cruijff ArenA de eerste thuiswedstrijd in de competitiefase van de Conference League tegen het Italiaanse Atalanta.

Had Michel wel Torrents in dit duel op moeten stellen?

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Hajduk - Ajax

Hajduk Split
2 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Caio Henrique

Caio Henrique
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (31 jul. 1997)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
7
0
2025/2026
Monaco
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0
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0
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9
0

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Stand UEFA Europa Conference League 2026/2027

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Freiburg
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1
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Lugano
1
1
3
9
Monaco
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3
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1
3
11
Hajduk
1
1
3
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1
1
3
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0
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1
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0
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Braga
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-3
0
36
Kauno Žalgiris
1
-4
0

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