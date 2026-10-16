Míchel Sánchez heeft linksback na de 2-1 nederlaag tegen HNK Hajduk Split in de UEFA Conference League in bescherming genomen. De negentienjarige Spanjaard mocht donderdagavond in Kroatië voor het eerst in de basis beginnen bij Ajax, maar ging bij de tweede tegengoal in de fout.

Door een blessure van concurrent Caio Henrique koos Sánchez in het Stadion Poljud voor Torrents, die afgelopen zomer overkwam van FC Barcelona en tot nu toe alleen een invalbeurt tegen Telstar achter zijn naam had staan. Voor de wedstrijd gaf de trainer al aan dat er veel wordt verwacht van de jonge linksback en dat hij zich geleidelijk heeft verbeterd. Ondanks de fout bij de 2-1 is de Spaanse trainer na afloop voor de camera van Ziggo Sport niet van plan om zijn speler af te vallen. "We hebben vertrouwen in hem. Hij maakt een fout bij de tweede goal, maar hij speelde niet slecht."

Sánchez maakt zich zorgen over zwakke eerste helft

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Sánchez baalt na het duel in Kroatië vooral van de manier waarop Ajax voor rust als team voor de dag kwam. "In de eerste helft was onze performance niet goed genoeg. We verloren veel balbezit. Zonder balbezit hadden we te weinig energie om goed genoeg druk te zetten", stelt de trainer vast.

Na rust zag de trainer van de Amsterdamse club een heel ander beeld op het veld, al leverde dat in Split uiteindelijk geen resultaat op. "We verdienden meer. In de tweede helft domineerden we de wedstrijd, maar we hebben twee goals tegen gekregen door twee fouten. De eerste helft baart me zorgen, maar in de tweede helft was het team goed", aldus de Spanjaard.

De nederlaag tegen Hajduk Split, dat voor het eerst in zestien jaar weer op het hoogste Europese podium actief is, zorgt ervoor dat de druk op Ajax weer verder toeneemt. In de Eredivisie kwam de ploeg in de laatste twee speelrondes ook al niet verder dan een gelijkspel tegen Excelsior (2-2) en NEC (1-1), waardoor Ajax met vijftien punten uit acht duels op de vijfde plaats staat. Volgende week donderdag wacht in de Johan Cruijff ArenA de eerste thuiswedstrijd in de competitiefase van de Conference League tegen het Italiaanse Atalanta.