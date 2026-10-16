Diego Pugno stond samen met zijn zaakwaarnemer volledig versteld toen Ajax zich afgelopen zomer telefonisch meldde om hem op huurbasis over te nemen van Juventus. De twintigjarige Italiaanse spits zag de interesse vanuit Amsterdam totaal niet aankomen, maar twijfelde uiteindelijk geen moment over de overstap, zo legt hij uit in een interview met Ajax Life.

Dat Pugno en zijn kamp zo verbaasd waren toen Ajax en Juventus een mondeling akkoord bereikten over zijn komst, had vooral te maken met zijn fysieke situatie en vorm op dat moment. "Ook mijn zaakwaarnemer stond versteld, omdat ik nog niet zo lang daarvoor van een behoorlijke blessure was hersteld", blikt de spits terug op dat moment. "Ik kon naar mijn weten niet bogen op een recente reeks van goede wedstrijden. Ik heb nog steeds geen idee hoe Ajax bij mij terechtkwam."

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Ondanks dat Pugno nog altijd niet weet hoe Ajax precies bij hem is uitgekomen, hoefde de jonge Italiaan dus niet lang na te denken toen de club op de lijn kwam. "Wel interessant om te weten, zeker. Maar beter focus ik mij op het nu. Ik kende geen enkele twijfel, ik wist honderd procent zeker: dit wil ik", stelt Pugno duidelijk.

De naam van de Nederlandse recordkampioen maakte in Italië meteen indruk op de spits van Jong Ajax. "Felicissimo was ik, superblij. Het is niet zo dat in Italië de Nederlandse competitie op de voet wordt gevolgd, maar iedereen kent Ajax", legt hij uit. Pugno omschrijft Ajax als "een fameuze club met een grote historie" en denkt daarbij meteen terug aan een specifieke Europese campagne. "Mijn generatie herinnert zich Ajax goed van het seizoen 2018/19, waarin ze de halve finales van de Champions League bereikten. Hmm, ja. En ook Juventus op imposante wijze uitschakelden…"

Goede cijfers bij Jong Ajax en nieuwe blessure Pugno

Ajax heeft Pugno dit seizoen gehuurd van Juventus en daarbij ook een optie tot koop afgedwongen, die volgens verschillende media op één miljoen euro ligt. Voordat de spits naar Amsterdam vertrok, kwam hij sinds de zomer van 2025 uit voor Juventus Next Gen in de Serie C. Daar was hij in 22 duels goed voor acht goals en één assist.

In Nederland sloot de Italiaan aan bij Jong Ajax, dat onder trainer Carlos García Badías momenteel achttiende staat in de Keuken Kampioen Divisie met acht punten uit tien wedstrijden. Pugno liet zich bij de beloften meteen zien door in de eerste fase van het seizoen al vijf keer te scoren. Afgelopen vrijdag liet hoofdtrainer Míchel Sánchez echter weten dat de spits opnieuw geblesseerd is geraakt en naar verwachting tot december aan de kant staat.