Ongekende woede-uitbarsting komt Lisandro Martínez duur te staan

Het vernietigende interview dat afgelopen dinsdag gaf na de Champions League-nederlaag van Manchester United tegen Atlético Madrid (2-0), is hem duur komen te staan. Engelse media melden dat de Argentijnse verdediger door zijn club is gestraft.

Manchester United leed afgelopen dinsdag een kansloze nederlaag op bezoek bij Atlético Madrid. De ploeg van trainer Michael Carrick ging door doelpunten van Pablo Barrios en Ademola Lookman met 2-0 onderuit in Spanje.

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Martínez maakte na afloop van zijn hart geen moordkuil. De Argentijnse verdediger uitte openlijk kritiek op de clubleiding en nam met name technisch directeur Jason Wilcox stevig onder vuur. “Ik verwacht meer van onze technisch directeur. Ik moet eerlijk zijn. We kunnen als spelers zeker meer doen, maar je mag ook een sterkere selectie verwachten. Dan kan je klaar zijn voor avonden als deze”, zei de voormalig Ajacied onder meer.

Die uitspraken zijn Martínez nu duur komen te staan. Volgens Engelse media heeft de clubleiding van Manchester United besloten de Argentijn intern te straffen. Wat de straf precies inhoudt, is niet bekend. Ook is onduidelijk of de maatregel gevolgen heeft voor het komende Premier League-duel met Leeds United, aankomende zondag.

Martínez heeft donderdag op Instagram inmiddels het boetekleed aangetrokken. “Vandaag heb ik een gesprek gehad met de clubleiding en de trainer. Het was een zeer positief gesprek, waarin we van gedachten konden wisselen en openlijk konden spreken over wat er na de wedstrijd van dinsdag is gebeurd”, schrijft hij.

“Iedereen weet dat ik een gepassioneerd persoon ben en dat ik voetbal met enorm veel intensiteit beleef”, vervolgt de verdediger. “De frustratie over de nederlaag heeft ertoe geleid dat ik mijn gevoelens heb geuit op een moment en op een plek die daar misschien niet geschikt voor waren. Daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden.”

“Onze club is op zijn sterkst wanneer we allemaal eensgezind zijn. Ik besef dat mijn woorden op dat moment daar niet aan hebben bijgedragen. Ik weet dat iedereen binnen Manchester United er alles aan doet om onze gezamenlijke ambitie te verwezenlijken: het succes behalen dat deze club en haar supporters verdienen. Nu we deze situatie achter ons hebben gelaten, richten we ons volledig op het samen behalen van overwinningen”, aldus Martínez.