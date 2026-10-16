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Van der Gijp verwacht dat voormalig Feyenoord-trainer nooit meer een club vindt

16 oktober 2026, 08:55
Van der Gijp verwacht dat voormalig Feyenoord-trainer nooit meer een club vindt
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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René van der Gijp verwacht dat de trainerscarrière van Gertjan Verbeek definitief voorbij is. In de podcast KieftJansenEgmondGijp laat de analist weten dat hij niet verwacht dat er nog een club met Verbeek in zee gaat.

Verbeek stond in 2021 bij Almere City voor het laatst aan het roer bij een club uit het betaald voetbal. Tegenwoordig is Verbeek met name actief als analist en schuift hij regelmatig aan bij ESPN. Van der Gijp krijgt in de podcast KieftJansenEgmondGijp van een kijker de vraag of hij verwacht dat Verbeek nog aan de slag gaat als trainer in het betaald voetbal. "Er komt waarschijnlijk geen club meer voor hem. Omdat hij eigenlijk bij alle clubs met dezelfde problemen is weggegaan. Het is moeilijk communiceren en dat is voor een club niet leuk."

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De oud-voetballer denkt dat het daar voor Verbeek ook vaak is misgegaan. Van der Gijp licht toe: "Bij de clubs waar hij wel geslaagd is, had hij iemand waartegen hij opkeek. Hij keek op tegen Smit en Van der Velde. En Gertjan is iemand die niet heel snel tegen iemand opkijkt. Bij AZ heeft hij zo iemand niet gehad."  

Ondanks de terugkerende breuken bij zijn eerdere werkgevers laat Van der Gijp zich op persoonlijk vlak positief uit over de voormalig trainer van onder meer Feyenoord en FC Twente. Van der Gijp: "Het is een superaardige jongen. Ik heb het al vaker tegen hem gezegd, maar ik begrijp werkelijk niet dat hij bij al die clubs tegen die problemen is aangelopen. Ga vanavond namelijk hier met hem zitten en je zit om half drie in de nacht nog met hem. Verhalen vertellen, echt een hele aardige gozer is het."

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