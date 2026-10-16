Hajduk Split heeft excuses aangeboden aan Ajax en de UEFA na de ongeregeldheden op de tribunes tijdens het onderlinge duel in de Conference League. De Kroatische club won donderdagavond in het Poljud-stadion met 2-1 van de Amsterdammers, een zege die werd overschaduwd door honderden afgestoken fakkels van de eigen fans. Toch gaat het in de Kroatische media niet alleen over de tribunes, maar ook over het kwetsbare spel van Ajax, dat in de analyses wordt bestempeld als de zwakkere schakel.

Met nog een klein kwartier te spelen en een voorsprong op het bord begon de aanhang van de thuisploeg massaal vuurwerk af te steken. Dit zorgde voor een hevige rookontwikkeling, waardoor scheidsrechter Christian-Petru Ciochirca besloot om het duel tijdelijk stil te leggen. De spelers werden naar binnen gehaald, waarna het eerste duel van Ajax in de competitiefase van de Conference League na een onderbreking van ruim tien minuten alsnog uitgespeeld kon worden.

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Na afloop van de wedstrijd sprak hoofdtrainer Gonzalo García zich op de persconferentie direct uit richting de club uit Amsterdam en de Europese voetbalbond over wat er op de tribunes gebeurde. "We moeten onze excuses aanbieden aan Ajax en de UEFA voor de andere zaken", liet de trainer weten.

Ook het bestuur van Hajduk Split heeft via een officieel statement afstand genomen van de acties van de eigen aanhang. "We willen onze excuses aanbieden aan de UEFA en de technische staf en spelers van Ajax, die getuige waren van taferelen waar we in Europa niet om herinnerd willen worden. Hajduk heeft alles gedaan wat het kon en moest doen, conform de UEFA-reglementen, maar ondanks al onze inspanningen is er iets gebeurd waar we niet trots op zijn, maar waarvoor we als club de verantwoordelijkheid willen dragen."

Kroatische media wijzen naar zwakke plek Ajax

Naast de schaamte rondom het vuurwerk is de Kroatische pers wel erg te spreken over het resultaat en de manier waarop Ajax werd aangepakt. Volgens Jutarnji was de Amsterdamse club vooral achterin erg kwetsbaar: "Hajduk schitterde op de flanken en op het middenveld, maar de verdedigers waren niet overtuigend. Dat was ook zo bij Ajax; zij waren de zwakkere schakel." De verdediging van de Kroaten krijgt overigens wel lof voor het afstoppen van Ajax-spits Tolu Arokodare: "Ze hielden de reus Arokodare van het doel af. De gasten hadden slechts één zwak schot op doel."

Nieuwssite Index zag vooral dat het plan om de opbouw van Ajax te ontregelen goed uitpakte. "Hajduk profiteerde van de hoge verdedigingslijn van Ajax en maakte gebruik van de ruimte die de ploeg achter de bal liet. Het was een doelpunt dat perfect aansloot bij wat er op het veld werd verwacht", stelt het medium. Voor Ajax staat volgende week donderdag in de Johan Cruijff ArenA de tweede wedstrijd in de Conference League op het programma, wanneer Atalanta Bergamo op bezoek komt.