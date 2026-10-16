AZ en FC Twente hebben Nederland donderdagavond goede zaken laten doen op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Door de Europese zeges van de clubs uit Alkmaar en Enschede, waar ook nog een gelijkspel van NEC bij kwam, heeft Nederland de achtste plaats op de ranglijst weer wat verstevigd. Alleen Ajax wist op dezelfde avond geen punten bij te schrijven na een nederlaag in Kroatië.

In het eigen AFAS Stadion won AZ in de Europa League met 2-1 van Hapoel Beer Sheva door goals van Peer Koopmeiners en invaller Mexx Meerdink. FC Twente speelde ondertussen de honderdste Europese thuiswedstrijd uit de clubhistorie en wist dit in de Conference League te vieren met een 1-0 zege op het Zwitserse FC Thun, waarbij Ramiz Zerrouki na een rode kaart voor de gasten de winnende goal wist te maken. Allebei de overwinningen leveren 0,333 punt op voor het totaal van Nederland, aangezien de twee punten die een zege oplevert gedeeld moeten worden door de zes Nederlandse deelnemers in Europa.

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NEC deed daar in de Europa League nog eens 0,166 punt bij na een 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen Levski Sofia, een duel waarin Tjaronn Chery het net wist te vinden. Ajax ging in de Conference League juist onderuit en leed een 2-1 nederlaag in Kroatië tegen Hajduk Split, ondanks een goal van Davy Klaassen. Eerder deze week zorgde Feyenoord in de Champions League al wel voor de volle buit voor de coëfficiëntenlijst door Como in De Kuip met 3-2 te verslaan. PSV ging dinsdag juist met 1-0 onderuit op bezoek bij RB Leipzig.

Nederland houdt Turkije op afstand op coëfficiëntenlijst

Op de huidige coëfficiëntenlijst voor de cyclus tot en met 2027 staat Nederland na deze Europese speelronde op een totaal van 53,729 punten. Daarvan zijn er dit seizoen 5,000 verzameld. Het gat met nummer zes Portugal (66,550) en nummer zeven België (60,850) is nog altijd behoorlijk groot te noemen. Concurrent Turkije pakte dit seizoen met 5,900 punten wel meer punten dan de Nederlandse clubs, maar staat met een totaal van 51,075 punten op de negende plaats nog wel op ruime afstand. Daarachter is Griekenland ten koste van Polen gestegen naar de tiende plek.

# Land 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Totaal 1 Engeland 23,000 17,375 29,464 28,680 6,611 105,130 2 Italië 22,357 21,000 21,875 19,000 5,214 89,446 3 Spanje 16,571 16,062 23,892 22,093 6,125 84,743 4 Duitsland 17,125 19,357 18,421 21,785 6,142 82,830 5 Frankrijk 12,583 16,250 17,928 18,321 5,214 70,296 6 Portugal 12,500 11,000 16,250 20,500 6,300 66,550 7 België 14,200 14,400 15,650 11,400 5,200 60,850 8 Nederland 13,500 10,000 15,250 9,979 5,000 53,729 9 Turkije 11,800 12,000 10,300 11,075 5,900 51,075 10 Griekenland 2,125 11,400 12,687 14,200 5,400 45,812

Het vasthouden van die achtste plek aan het einde van het seizoen is meteen belangrijk voor hoe de Europese tickets voor het seizoen 2028/29 worden verdeeld. Op die positie blijft het aantal startbewijzen namelijk precies hetzelfde als in 2027/28. Oftewel: de kampioen gaat rechtstreeks de Champions League in en de nummer twee stroomt in tijdens de voorronde van dat toernooi. Daarnaast mag Nederland dan een club afvaardigen naar de tweede voorronde van de Europa League en ligt er een ticket klaar voor de tweede kwalificatieronde van de Conference League, terwijl de winnaar van de KNVB Beker in 2028 naar verwachting instroomt in de play-offs van de Europa League.