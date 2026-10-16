AZ en FC Twente hebben Nederland donderdagavond goede zaken laten doen op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Door de Europese zeges van de clubs uit Alkmaar en Enschede, waar ook nog een gelijkspel van NEC bij kwam, heeft Nederland de achtste plaats op de ranglijst weer wat verstevigd. Alleen Ajax wist op dezelfde avond geen punten bij te schrijven na een nederlaag in Kroatië.
In het eigen AFAS Stadion won AZ in de Europa League met 2-1 van Hapoel Beer Sheva door goals van Peer Koopmeiners en invaller Mexx Meerdink. FC Twente speelde ondertussen de honderdste Europese thuiswedstrijd uit de clubhistorie en wist dit in de Conference League te vieren met een 1-0 zege op het Zwitserse FC Thun, waarbij Ramiz Zerrouki na een rode kaart voor de gasten de winnende goal wist te maken. Allebei de overwinningen leveren 0,333 punt op voor het totaal van Nederland, aangezien de twee punten die een zege oplevert gedeeld moeten worden door de zes Nederlandse deelnemers in Europa.
NEC deed daar in de Europa League nog eens 0,166 punt bij na een 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen Levski Sofia, een duel waarin Tjaronn Chery het net wist te vinden. Ajax ging in de Conference League juist onderuit en leed een 2-1 nederlaag in Kroatië tegen Hajduk Split, ondanks een goal van Davy Klaassen. Eerder deze week zorgde Feyenoord in de Champions League al wel voor de volle buit voor de coëfficiëntenlijst door Como in De Kuip met 3-2 te verslaan. PSV ging dinsdag juist met 1-0 onderuit op bezoek bij RB Leipzig.
Op de huidige coëfficiëntenlijst voor de cyclus tot en met 2027 staat Nederland na deze Europese speelronde op een totaal van 53,729 punten. Daarvan zijn er dit seizoen 5,000 verzameld. Het gat met nummer zes Portugal (66,550) en nummer zeven België (60,850) is nog altijd behoorlijk groot te noemen. Concurrent Turkije pakte dit seizoen met 5,900 punten wel meer punten dan de Nederlandse clubs, maar staat met een totaal van 51,075 punten op de negende plaats nog wel op ruime afstand. Daarachter is Griekenland ten koste van Polen gestegen naar de tiende plek.
|
#
|
Land
|
22/23
|
23/24
|
24/25
|
25/26
|
26/27
Totaal
|
1
|
Engeland
|
23,000
|
17,375
|
29,464
|
28,680
|
6,611
105,130
|
2
|
Italië
|
22,357
|
21,000
|
21,875
|
19,000
|
5,214
89,446
|
3
|
Spanje
|
16,571
|
16,062
|
23,892
|
22,093
|
6,125
84,743
|
4
|
Duitsland
|
17,125
|
19,357
|
18,421
|
21,785
|
6,142
82,830
|
5
|
Frankrijk
|
12,583
|
16,250
|
17,928
|
18,321
|
5,214
70,296
|
6
|
Portugal
|
12,500
|
11,000
|
16,250
|
20,500
|
6,300
66,550
|
7
|
België
|
14,200
|
14,400
|
15,650
|
11,400
|
5,200
60,850
|
8
|
Nederland
|
13,500
|
10,000
|
15,250
|
9,979
|
5,000
53,729
|
9
|
Turkije
|
11,800
|
12,000
|
10,300
|
11,075
|
5,900
51,075
|
10
|
Griekenland
|
2,125
|
11,400
|
12,687
|
14,200
|
5,400
45,812
Het vasthouden van die achtste plek aan het einde van het seizoen is meteen belangrijk voor hoe de Europese tickets voor het seizoen 2028/29 worden verdeeld. Op die positie blijft het aantal startbewijzen namelijk precies hetzelfde als in 2027/28. Oftewel: de kampioen gaat rechtstreeks de Champions League in en de nummer twee stroomt in tijdens de voorronde van dat toernooi. Daarnaast mag Nederland dan een club afvaardigen naar de tweede voorronde van de Europa League en ligt er een ticket klaar voor de tweede kwalificatieronde van de Conference League, terwijl de winnaar van de KNVB Beker in 2028 naar verwachting instroomt in de play-offs van de Europa League.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.