Wout Weghorst heeft zich donderdagavond na de 1-0 zege van FC Twente op FC Thun in de UEFA Conference League uitgesproken over het beslissende VAR-moment in De Grolsch Veste. In de honderdste Europese thuiswedstrijd van de club uit Enschede kreeg Thun-middenvelder Patrik Kristal rond het uur een directe rode kaart, waarna Ramiz Zerrouki het enige doelpunt van de avond maakte. Voor de camera van Ziggo Sport blikt Weghorst met grote verbazing terug op hoe de wedstrijd plotseling kantelde.

Het kantelpunt van de wedstrijd ontstond bij een duel tussen Zerrouki en de Estse middenvelder van de club uit Zwitserland. Terwijl de Algerijnse controleur van FC Twente over het gras gleed, kwam Kristal met zijn noppen op het onderbeen van zijn tegenstander terecht. Scheidsrechter Genc Nuza gaf eerst nog een gele kaart aan Zerrouki, maar werd daarna door de VAR naar het scherm langs de kant geroepen. Waar het publiek in De Grolsch Veste al vreesde voor een rode kaart voor FC Twente, trok Nuza de gele kaart in en stuurde hij juist Kristal van het veld.

Weghorst verbaasd door ingreep van de VAR

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Voor Weghorst kwam die beslissing als een totale verrassing. De spits besloot zelf even bij het scherm te gaan kijken toen de scheidsrechter naar de zijlijn werd geroepen. "Het was geen rode kaart voor ons, dus ik ging even spieken en ik werd helemaal gek. Hij liep erheen en gaf hem opeens aan hen. Ik had het ook nog niet zo gezien, want ik keek vooral naar Ramiz. Het was een bijzondere wending", legt Weghorst uit over het moment dat het duel op zijn kop zette.

Vijf minuten na de rode kaart voor Kristal wist FC Twente meteen te profiteren van de man meer op het veld. Nadat eerder in de wedstrijd al een goal van Weidmann was afgekeurd door de VAR, schoot uitgerekend Zerrouki in de 65e minuut vanaf de rand van het zestienmetergebied de 1-0 binnen. Omdat zijn gele kaart werd ingetrokken, is de middenvelder er het volgende Europese duel gewoon bij. Kristal moet door een automatische schorsing juist toekijken.

Voor de rode kaart had de ploeg van trainer John van den Brom ook al de nodige kansen bij elkaar gespeeld tegen de regerend landskampioen van Zwitserland, dat momenteel tiende staat in de eigen Super League. "We wisten wat voor ploeg het was. Ze hadden twee sterke jongens voorop en speelden vanuit de omschakeling. We waren voorbereid en dat kwam aardig uit. Voor mij was het in de beginfase best goed met een open lijn naar mij toe", blikt de spits terug op de openingsfase.

Ondanks dat Weghorst zelf niet tot scoren kwam, werd de international van Oranje door de Zwitserse krant Blick wel uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Toch is hij zelf nog kritisch op hoe FC Twente het uitspeelde tegen de tien overgebleven spelers van trainer Gian-Luca Privitelli. "We kregen via de rechterkant een aantal goede kansen, ikzelf ook in de eerste helft. Na zo'n rode kaart gaan ze compact staan en moeten we inzakken. Dan moeten we iets secuurder zijn en kwalitatief beter aan de bal om nog meer kansen te krijgen", stelt de aanvalsleider.

Weghorst kijkt uit naar druk programma met FC Twente

Door de zege in Europa is FC Twente, momenteel de nummer vier van de Eredivisie, inmiddels bijna twee maanden ongeslagen in alle competities. Veel tijd om stil te staan bij de overwinning is er echter niet, want zondag om 20.00 uur wacht in eigen huis alweer de wedstrijd tegen FC Utrecht. Voor Van den Brom wordt dat duel in de negende speelronde zijn 300e wedstrijd in de Eredivisie als hoofdtrainer. De club uit Utrecht staat onder leiding van trainer Anthony Correia momenteel op de dertiende plaats met acht punten uit acht duels.

Vier dagen na het duel met FC Utrecht stapt FC Twente alweer in het vliegtuig naar Gibraltar, waar Lincoln Red Imps de tegenstander is in de tweede groepswedstrijd van de Conference League. Weghorst, die dit seizoen in de Eredivisie in acht duels goed was voor vier goals en twee assists, heeft wel zin in die drukke weken. "Het is lekker als het druk is. Donderdag en zondag voetballen met veel wedstrijden. Dat wil je als voetballer en liefhebber. Heel veel zin in."