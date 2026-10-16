Robin Pröpper heeft zich donderdagavond bij Ziggo Sport voor het eerst uitgesproken over zijn emotionele ontlading tegen Fortuna Sittard. De aanvoerder van FC Twente zorgde afgelopen zaterdag voor de gelijkmaker in Sittard (1-1), waarna hij de tranen in zijn ogen kreeg en door zijn ploeggenoten werd omhelsd. Na de 1-0 zege op FC Thun in de Conference League heeft de centrale verdediger uitgelegd dat een vervelende privégebeurtenis de reden was voor zijn verdriet.

Tijdens het competitieduel met Fortuna Sittard zette Anthony Descotte de club uit Limburg op voorsprong, waarna Pröpper dus de 1-1 binnenschoot. Meteen na die goal liep de routinier met betraande ogen terug naar zijn eigen helft en na het laatste fluitsignaal liet hij zich ook niet zien voor de camera. Donderdagavond opende de verslaggever het gesprek na de Europese overwinning in De Grolsch Veste dan ook voorzichtig: "Ik mag het nu wel vragen."

Pröpper legt emoties tegen Fortuna Sittard uit

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De aanvoerder van de club uit Enschede stelt dat hij er inmiddels wel over kan praten. "Ja, twee dagen voor de wedstrijd hebben mijn vriendin en ik iets vervelends meegemaakt", verklaart Pröpper. Wat er in de privésfeer precies is gebeurd, houdt de centrale verdediger verder voor zichzelf. "In de wedstrijd kwam het allemaal naar boven. Dat was mijn verdriet. Ik kon het op dat moment niet opbrengen om erover te praten, maar nu kan het gelukkig wel."

Donderdagavond speelde Pröpper de volledige negentig minuten tijdens de honderdste Europese thuiswedstrijd van FC Twente. Dat duel werd met 1-0 gewonnen door een goal van Ramiz Zerrouki, nadat FC Thun-speler Patrik Kristal een rode kaart had gekregen. De verdediger geeft toe dat het spelen in eigen huis in Enschede hem hielp om de knop weer om te zetten. "In mijn hoofd zat ik even heel ergens anders. Gelukkig kon ik me er vandaag wel toe zetten, in een prachtige ambiance. Europese potjes zijn supermooi in de Grolsch Veste."

Na het openhartige gesprek spreken presentatrice Noa Vahle en analisten Youri Mulder en Ronald de Boer hun steun uit richting de aanvoerder van FC Twente. "Als de emotie zo hoog zit, is het knap dat hij afgelopen weekend toch heeft gevoetbald. Heel veel sterkte namens ons", stelt Vahle. Ook De Boer spreekt zijn respect uit voor de verdediger, terwijl Mulder aangeeft dat hij goed begrijpt dat Pröpper niet alles deelt: "Het is ook een beetje privé." Komende zondag speelt FC Twente, dat onder trainer John van den Brom momenteel vierde staat in de Eredivisie, een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.