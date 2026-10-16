Koopmeiners heeft zich in gesprek met FCUpdate.nl lovend uitgesproken over de manier waarop Mexx Meerdink donderdagavond namens AZ een beslissende strafschop binnenschoot in de UEFA Europa League. In de mixed zone na de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Hapoel Beer Sheva sprak zijn ploeggenoot vol lof over het zelfvertrouwen en de technische uitvoering van de spits vanaf elf meter.

In de slotfase van het Europese duel in het AFAS Stadion kreeg AZ na ingrijpen van de VAR een penalty toegekend vanwege een overtreding op Kovács. Meerdink kwam als invaller in het veld en eiste de bal bij zijn eerste balcontact meteen op. In gesprek met FC Update gaat Koopmeiners in op die penalty en wat voor impact Oranje op Meerdink heeft gehad.

Koopmeiners bespreekt penalty en ontwikkeling Meerdink

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Dat Mexx Meerdink zonder opwarmtijd binnen de lijnen direct mocht aanleggen voor de strafschop, zorgt bij zijn teamgenoot voor geen enkele verbazing. Volgens Peer Koopmeiners heeft de spits uitstekende kwaliteiten vanaf de penaltystip en was de uitvoering technisch sterk. "Die staat heel hoog op de penaltylijst, dus die kan je hem koud ook gewoon geven", geeft hij aan. "En die ramt hem heel goed binnen. Dus dat was een belangrijke."

Hoofdtrainer Leeroy Echteld omschreef de uitvoering van de penalty na afloop eveneens als krachtig en niet zachtjes. Meerdink stelde zelf na het laatste fluitsignaal dat hij zijn eigen penaltykwaliteit kent en dat er genoeg overtuiging in zijn schot zat. Afgelopen zaterdag stond de aanvaller tijdens het met 2-0 verloren duel in de Eredivisie tegen Feyenoord ook al in de schijnwerpers bij een strafschopmoment. Scheidsrechter Danny Makkelie trok destijds op advies van de VAR een aanvankelijk toegekende penalty weer in, terwijl de spits zelf van mening was dat hij werd geraakt.

In de mixed zone kreeg Koopmeiners eveneens de vraag of Meerdink na zijn recente periode bij het Nederlands elftal anders is teruggekeerd bij de club uit Alkmaar. De ploeggenoot van de spits geeft toe dat hij over diens sportieve vorm totaal niet twijfelt: "Nee, daar heb ik me geen zorgen om te maken."

Koopmeiners is van mening dat de spits dit seizoen is gegroeid in zijn spel en dat die sportieve ontwikkeling het nationale elftal ook heeft geholpen. Door de benutte strafschop tegen Hapoel Beer Sheva leverde de invaller zijn ploeg na de eerdere 1-0 nederlaag tegen Sunderland de eerste drie punten op in de competitiefase van de Europa League. AZ staat daarin nu op de twintigste plaats en gaat volgende week donderdag op bezoek bij FC Ararat-Armenia.