Abdellah Ouazane heeft zich na het competitieduel van AFC Ajax tegen N. E. C. Nijmegen (1-1) van afgelopen weekend op eigen initiatief gemeld bij de kleedkamer van de tegenstander. De zeventienjarige middenvelder van Ajax zocht daar Bryan Linssen op om persoonlijk zijn excuses aan te bieden voor zijn keiharde tackle in de tweede helft. Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, onthult dit gebaar in de podcast De Bestuurskamer en heeft zich lovend uitgesproken over de houding van de jonge Ajacied.

Tijdens de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA bracht trainer Míchel de Marokkaanse jeugdinternational een half uur voor tijd in het veld als vervanger van Oscar Gloukh. In de tweede helft speelde Ouazane de bal te ver voor zich uit, waarna de invaller deze fout probeerde te herstellen met een sliding en op hoge snelheid op Linssen inkwam. De aanvaller van de club uit Nijmegen had zichtbaar pijn en moest na de charge zelfs van schoen wisselen, omdat zijn exemplaar door de impact kapot was gegaan. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf een gele kaart voor de actie, waarna de VAR besloot om niet in te grijpen.

Ouazane meldt zich in zijn eentje bij kleedkamer NEC

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Van Schaik stelt in de wekelijkse podcast van FC Afkicken dat de videoscheidsrechter wel in had moeten grijpen, maar kijkt vooral naar wat er na het laatste fluitsignaal gebeurde. "Ten eerste vind ik dat de VAR de scheidsrechter ook moet helpen. Maar wat er zo mooi was na afloop: ik sta beneden bij de kleedkamer en opeens komt Ouazane eraan lopen en ik vroeg wat hij kwam doen", vertelt de directeur.

Van Schaik stuurde het talent in eerste instantie nog door naar de persruimte, aangezien Linssen daar op dat moment stond. "Ik zei dat hij bij de media zat en toen zei Ouazane dat hij zijn excuses kwam maken. Dat vond ik toch zo geweldig. Een jochie van zeventien. Ik vroeg of hij gestuurd was, maar hij deed het zelf", legt Van Schaik uit. De middenvelder van Ajax besefte direct het risico van zijn overtreding en zei volgens de bestuurder: 'Ik denk dat ik goed ben weggekomen en ik wil mijn excuses maken, want ik had hem erg kunnen blesseren.' Van Schaik is onder de indruk van die zelfreflectie. "Dan ben je voor mij zo'n grote gozer. Dat vind ik zo knap van hem."

Op het moment dat Linssen weer richting de kleedkamer liep en daar de schuldbewuste middenvelder tegenkwam, reageerde de ervaren aanvaller volgens Van Schaik nuchter op het voorval. De speler van NEC nam de excuses sportief aan met de woorden: 'Ach man, dat kan gebeuren in het voetbal. Ik ben er goed mee weggekomen.' Voor de directeur van de club uit Nijmegen was dit moment in de catacomben een mooi lichtpuntje na de felle wedstrijd op het veld. "Dat was echt knap van zo'n jonge jongen die in zijn eentje gewoon even naar onze kleedkamer komt om excuses aan te maken. Zo kan het ook in het voetbal."