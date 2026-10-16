De Kroatische voetbalbond (HNS) is vrijdag met een uitgebreid statement gekomen na het wangedrag van de aanhang van Hajduk Split rond het duel met Ajax in de Conference League van donderdagavond. De bond spreekt schande van de antisemitische spreekkoren, de kapotgetrapte doodskist met de naam van de Amsterdamse club erop en het vele vuurwerk dat in het Poljudstadion werd afgestoken. Er is inmiddels een onderzoek gestart om de daders op te sporen.

Voor het Europese duel liep Torcida, de harde kern van de Kroatische club, in een mars richting het stadion in Split. De supporters namen daarbij een doodskist mee met het opschrift 'Ajax', die ze later in elkaar trapten. Tijdens die tocht riep de groep allerlei antisemitische en nazistische leuzen, met onder meer verwijzingen naar Auschwitz en Adolf Hitler en de tekst 'Vertrap de Joden'.

HNS neemt afstand van spreekkoren en vuurwerk

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In de officiële verklaring neemt de HNS duidelijk afstand van wat er allemaal in de havenstad is gebeurd. "Wij veroordelen ten stelligste de schandelijke en onaanvaardbare spreekkoren die te horen waren tijdens de supportersmars voorafgaand aan de wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax in Split", stelt de voetbalbond in het statement. "Met deze spreekkoren werden antisemitisme en haat verspreid en het nazisme, het ustasjisme en de misdaden die daaruit voortkwamen verheerlijkt."

De bond maakt duidelijk dat fanatieke clubliefde of rivaliteit nooit een excuus mag zijn voor haatspraak en kijkt daarbij verder dan alleen het stadion. "Dergelijke boodschappen horen niet thuis in het Kroatische voetbal en mogen ook geen plaats hebben in de Kroatische samenleving", gaat de HNS verder. "Het gaat om gedrag dat volledig indruist tegen de fundamentele waarden van sport, wederzijds respect, tolerantie en saamhorigheid. Bovendien berokkent het grote schade aan de reputatie van het Kroatische voetbal en de Republiek Kroatië, en in dit geval ook aan die van HNK Hajduk."

Het bleef overigens niet bij de ongeregeldheden buiten het stadion, want ook tijdens de wedstrijd ging het fout. Rond de 75e minuut staken de supporters van de thuisploeg massaal vuurwerk en fakkels af op de tribunes. Dat zorgde voor zoveel rook dat er amper nog wat te zien was op het veld, waardoor de Oostenrijkse scheidsrechter Christian-Petru Ciochirca de wedstrijd ruim tien minuten stil moest leggen en de spelers tijdelijk naar binnen stuurde. Op het veld wist de ploeg van hoofdtrainer Gonzalo García uiteindelijk wel met 2-1 te winnen, tijdens de eerste deelname aan de hoofdfase van een Europees toernooi in zestien jaar. Abdoulie Sanyang zorgde in de 37e minuut voor de openingstreffer, waarna aanvoerder Davy Klaassen in de 53e minuut de gelijkmaker binnenwerkte voor Ajax. Twee minuten later strafte Marin Šotiček een te korte terugspeelbal van Ajax-verdediger Jofre Torrents af door de winnende goal te maken.

De HNS laat in het statement weten absoluut niet te spreken te zijn over het afgestoken vuurwerk in het Poljudstadion. "We betreuren het dat deze incidenten een schaduw hebben geworpen over de waardevolle sportieve prestatie die Hajduk op het veld heeft geleverd", laat de bond weten. De clubleiding van Hajduk Split en trainer García hebben inmiddels via social media en tijdens de persconferentie ook al excuses gemaakt aan zowel Ajax als de UEFA voor het wangedrag op de tribunes.

Onderzoek en tientallen arrestaties in Split

De sfeer in Split was in aanloop naar het duel sowieso al behoorlijk grimmig, nadat Ajax de meegereisde fans vooraf al een serieuze waarschuwing had gegeven met het advies om in de hotels te blijven. In de nacht van woensdag op donderdag werden al tientallen mensen aangehouden na confrontaties tussen beide supportersgroepen, terwijl de politie bij acties op horecaterrassen ook nog wapens en klaargelegde stenen in beslag nam. De Kroatische politie heeft inmiddels bevestigd dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt om de schuldigen achter de antisemitische spreekkoren en het slopen van de doodskist te vinden en te vervolgen.

Los van het onderzoek van de politie moet de koploper van de Kroatische competitie ook vrezen voor een straf van de UEFA, omdat de regels rondom discriminerend gedrag en vuurwerk zijn overtreden. De nationale bond sluit het statement af met een duidelijke boodschap voor de toekomst: "De Kroatische voetbalbond zal zich onverminderd blijven inzetten voor een voetbalwereld waarin geen plaats is voor racisme, antisemitisme, discriminatie of enige andere vorm van haat. Dat is niet alleen onze verantwoordelijkheid als sportbond, maar ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid."