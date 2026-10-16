Dick Lukkien heeft donderdagavond met veel interesse gekeken naar het Europese duel van Ajax in Kroatië. De hoofdtrainer van FC Groningen zag hoe de Amsterdamse club in de Conference League met 2-1 onderuitging op bezoek bij Hajduk Split. Lukkien zag de aankomende tegenstander precies de dingen doen die zijn eigen analyse vooraf al had uitgewezen.

Ajax kende in het Poljudstadion een valse start van het Europese toernooi. Davy Klaassen maakte kort na rust nog wel de gelijkmaker na de openingstreffer van Abdoulie Sanyang, maar twee minuten later maakte de thuisploeg alweer de winnende 2-1 in een duel dat ook nog eens elf minuten stil heeft gelegen door vuurwerkrook. Lukkien lette voor de televisie echter vooral op de tactische patronen van de ploeg van Míchel Sánchez. Op de clubwebsite van FC Groningen laat de trainer weten wat hem opviel tijdens de wedstrijd. "Ik heb vooral gekeken of ze dezelfde dingen deden als die wij hadden opgemerkt tijdens de analyse. Dat deden ze, dus dat sterkt het plan dat we hebben en nu gaan we kijken wat het zondag op gaat leveren."

FC Groningen ontvangt Ajax in uitverkochte Euroborg

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FC Groningen neemt het zondagmiddag om 16.45 uur in eigen huis op tegen Ajax tijdens de negende speelronde van de Eredivisie. Het stadion zit voor het duel, dat onder leiding staat van scheidsrechter Dennis Higler, helemaal vol. "Een uitverkochte Euroborg, daar heb ik zin in. Alle ingrediënten zijn er om er een mooie middag van te maken", stelt de trainer van de huidige nummer zes van de Eredivisie. FC Groningen heeft na acht duels veertien punten verzameld, wat maar één punt minder is dan nummer vijf Ajax momenteel heeft.

Bij de thuisploeg ontbreken zondag in ieder geval de geblesseerde verdedigers Elvis van der Laan en Tyrique Mercera. Voorin is aanvaller Ryan Metu nog een twijfelgeval voor het duel met de Amsterdammers, terwijl middenvelder Travis Hernes weer meetraint en naar verwachting terugkeert bij de wedstrijdselectie. Ajax wist dit seizoen tot nu toe nog alle uitwedstrijden in de Eredivisie te winnen en kreeg daarin maar één tegentreffer, maar de ploeg van Lukkien heeft op eigen veld wel goede cijfers tegen de Amsterdamse club. FC Groningen wist namelijk drie van de laatste zes thuiswedstrijden tegen Ajax te winnen en maakte in de laatste drie edities in de Euroborg elke keer minimaal twee goals.