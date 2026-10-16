Luciano Valente kan zaterdagavond gewoon in actie komen als Feyenoord het in de Eredivisie opneemt tegen SC Telstar. De middenvelder viel in het Champions League-duel met Como 1907 nog uit, maar hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst bevestigde vrijdagmiddag op de persconferentie dat zijn aanvoerder inmiddels weer op het trainingsveld heeft gestaan. "Het gaat goed met hem. Hij heeft vrijdag weer getraind, dus dat is heel positief", aldus de trainer over het snelle herstel.

Valente bleef afgelopen woensdag tijdens de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen het Italiaanse Como in de rust achter in de kleedkamer vanwege hamstringklachten. Uit medisch onderzoek bleek vervolgens dat er geen daadwerkelijke schade aan de hamstring zit, maar dat de klachten van de 23-jarige middenvelder werden veroorzaakt door een tijdelijke fysieke disbalans. "Hij zit zaterdag bij de wedstrijdselectie. Ik had dat ook niet verwacht. Als je in de rust hoort dat hij eraf moet is dat nooit een goed teken. Het was zeker even schrikken, omdat hij in de rust last had van zijn hamstring en hij dit vorig jaar ook al eens had. We hebben het kunnen verhelpen", legt Van Bronckhorst uit.

Van Bronckhorst geeft update over blessures richting Telstar

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Terwijl de aanvoerder op tijd fit is voor het duel in het BUKO Stadion in Velsen-Zuid, geldt dat niet voor een aantal ploeggenoten die op de weg terug zijn. Voor zowel Jakub Moder als de negentienjarige Shaqueel van Persie komt de competitiewedstrijd van zaterdag nog te vroeg, en ook de Engelse vleugelaanvaller Reiss Nelson is er nog niet bij. "Jakub Moder traint al een hele week mee en Shaqueel van Persie heeft oefeningen met ons meegedaan. Ik verwacht dat Reiss Nelson volgende week bij ons aan kan sluiten", stelt de trainer over de ziekenboeg.

Ook verdediger Jeremiah St. Juste ging tegen Como voortijdig naar de kant, maar hij heeft daar geen blessure aan overgehouden. De achterhoedespeler liet zich woensdag puur uit vermoeidheid vervangen en is zaterdag dan ook gewoon inzetbaar tegen de ploeg van trainer Henk Brugge.

Vanwege het volle speelschema en de Champions League-uitwedstrijd van volgende week woensdag tegen Real Betis denkt de technische staf wel na over wijzigingen in de basiself. Van Bronckhorst sluit niet uit dat hij tegen Telstar enkele spelers rust geeft en heeft daarnaast een extra vrije dag ingepland richting de komende wedstrijden tegen de Spaanse club en PSV.

"Vaak zijn spelers twee dagen na een wedstrijd nog vermoeid en is het nog steeds een kwestie van de balans opmaken", zegt de trainer op de persconferentie over de fysieke belasting van zijn selectie. "Het belangrijkste is om door te gaan waarmee we bezig zijn. Sommige spelers zullen we moeten wisselen, maar het momentum moeten we vasthouden. We moeten kijken naar wat we nodig hebben tegen deze tegenstander. Op basis daarvan kiezen we een elftal."