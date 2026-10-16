Jhon van Beukering hangt een schorsing van dertig maanden boven het hoofd. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de aanklager amateurvoetbal van de KNVB die straf geëist tegen de voormalig spits van onder meer Feyenoord en NEC. Donderdagavond stond de tuchtzitting op het programma op het bondsbureau in Zeist, naar aanleiding van het geweldsincident dat op 12 september plaatsvond tijdens het duel tussen IJsselmeervogels en GVVV.

Na afloop van de zitting wilde Van Beukering nog niet inhoudelijk reageren op de geëiste schorsing van tweeënhalf jaar. "Ik wacht eerst de uitspraak af", stelde de oud-prof in een korte reactie. In aanloop naar het oordeel van de tuchtcommissie kreeg hij vanaf 15 september al een voorlopige schorsing van zestig dagen opgelegd. Als de volledige strafeis daadwerkelijk wordt overgenomen, gaat die voorlopige straf daar nog vanaf. Oftewel: de oud-aanvaller zou dan pas op zijn vroegst in maart 2029 weer een functie mogen bekleden langs het voetbalveld.

Zeven gebroken tanden voor Dumay na uit de hand gelopen rust

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De hele tuchtzaak draait om de uit de hand gelopen rust van het competitieduel tussen IJsselmeervogels en GVVV. Quiermo Dumay, vleugelverdediger van thuisploeg IJsselmeervogels, kreeg daarbij een kaakslag te verwerken en hield daar zeven gebroken tanden aan over. Hij liet later weten dat hem mogelijk een langdurig tandheelkundig herstel met wortelkanaalbehandelingen te wachten stond. Toch maakte Dumay afgelopen zaterdag alweer zijn rentree. Tegen Koninklijke HFC viel hij in met een beschermende beugel in zijn mond, om vervolgens dinsdagavond de hele tweede helft mee te doen in het restant tegen GVVV, dat met 0-3 werd verloren.

Van Beukering gaf in september, kort na de ongeregeldheden, bij ESPN al toe dat hij tijdens het opstootje had geslagen. "Ik erken dat ik uitgehaald heb, maar wie ik geraakt heb, weet ik niet", verklaarde hij destijds. Op de videobeelden die beschikbaar zijn is niet te zien wie de klap precies heeft uitgedeeld, al is het geluid van de klap zelf wel te horen. De toenmalig assistent-trainer van GVVV gaf zelf aan dat hij op zijn achterhoofd werd geslagen door Lammert van Diemen, de teammanager van IJsselmeervogels. Tijdens de zitting in Zeist zijn donderdagavond naast Dumay ook drie spelers van de club uit Spakenburg als getuigen gehoord.

Van Beukering al weg bij GVVV en SC Veluwezoom

Het incident heeft er inmiddels al voor gezorgd dat de oud-speler zijn werkzaamheden in het amateurvoetbal heeft moeten staken. Tweede-divisionist GVVV ontsloeg hem in september direct na het voorval op staande voet als assistent-trainer. Zijn broer Dennis van Beukering was hoofdtrainer bij de club uit Veenendaal en werd in eerste instantie uit voorzorg op non-actief gezet. Na intern onderzoek en door de KNVB is hij echter vrijgepleit van betrokkenheid bij het fysieke geweld. Toch vertrekt ook hij na een regeling bij GVVV, waar Jord Roos vanaf maandag aan de slag gaat als nieuwe hoofdtrainer.

Van Beukering stond daarnaast ook nog als hoofdtrainer voor de groep bij derdeklasser SC Veluwezoom. Door zijn voorlopige schorsing kon hij die rol niet meer vervullen en op 1 oktober werd zijn contract bij de club uit Velp op eigen verzoek ontbonden, zodat de vereniging niet langer gedupeerd zou worden. Over wanneer de definitieve uitspraak van de tuchtcommissie volgt, lopen de berichten uiteen. Waar onder meer Omroep Gelderland en NU.nl vrijdag melden dat de tuchtcommissie de eis van dertig maanden schorsing inmiddels definitief heeft overgenomen, houdt onder meer het Algemeen Dagblad het erop dat de uitspraak op korte termijn volgt.