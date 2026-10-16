René van der Gijp heeft zich met verbazing uitgesproken over het Engelstalige optreden van Míchel Sánchez na de 2-1 nederlaag van Ajax tegen Hajduk Split. De club uit Amsterdam ging donderdagavond in het Poljudstadion onderuit in de openingswedstrijd van de competitiefase van de UEFA Conference League, waarna het moeizame persinterview van de Spaanse trainer tot stevige kritiek leidde bij onder meer Vandaag Inside en Ziggo Sport.

In Kroatië kwam de thuisploeg in de 37ste minuut op voorsprong door een goal van Abdoulie Sanyang. Davy Klaassen wist in de 53ste minuut nog de gelijkmaker te maken, maar twee minuten later zorgde Marin Šotiček ervoor dat de Kroatische koploper er alsnog met de zege vandoor ging. De tegendoelpunten vielen na een foute pass van Jofre Torrents. Waar Míchel Sánchez voor de wedstrijd nog in het Spaans werd geïnterviewd en tijdens persconferenties een tolk gebruikt, stond hij de pers na het laatste fluitsignaal in het Engels te woord.

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Aan tafel bij Vandaag Inside reageerde Van der Gijp vol ongeloof op het interview van de 50-jarige trainer. "Och, wat was dat slecht. Dat kan echt niet", stelt de analist. "Je kan niet zo je club vertegenwoordigen dat je niet verder komt dan we had chances. En het duurde lang, hè. Ik dacht: het wordt een interview van drie minuten, maar het duurde en het duurde. Het lukt hem gewoon niet."

Zijn tafelgenoot Johan Derksen haakte meteen in op de woorden van zijn collega. "Daarom is hij bij Leverkusen afgekeurd", geeft hij aan. Eerder dit jaar, rond mei, meldde het Duitse Kicker namelijk al dat de Spanjaard niet meer op de shortlist van Bayer Leverkusen stond. Zijn beperkte beheersing van de Engelse taal was destijds een van de factoren die daarbij meespeelden.

Twijfels bij Alderweireld en De Boer over communicatie Sánchez

Niet alleen tijdens de talkshow op SBS6, maar ook rond de uitzending van het duel zelf was er kritiek te horen op de communicatie van de trainer van Ajax. Analist Toby Alderweireld zet bij Ziggo Sport dan ook zijn vraagtekens bij de manier waarop de coach zijn selectie aanstuurt: "Ik vraag me af: hoe communiceert hij naar zijn team toe?"

Voormalig Ajax-trainer Frank de Boer deelt die zorgen en wijst op de gevolgen die een taalbarrière binnen de spelersgroep kan hebben. "Wij zitten hier al tenenkrommend te luisteren. Als je dat in de kleedkamer doet, krijg je precies hetzelfde. Stel dat hij het in het Spaans doet en iemand vertaalt het, dan komt het vaak ook net niet over", aldus De Boer. Voor Ajax en Sánchez wacht aanstaande zondag de uitwedstrijd tegen FC Groningen in de Eredivisie, waarna op donderdag het Europese thuisduel met Atalanta Bergamo op het programma staat.