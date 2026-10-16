Tolu Arokodare krijgt plotseling forse kritiek: 'Hij is helemaal...'

kreeg sinds zijn komst naar Ajax het ene compliment na het andere. Ook kon rekenen op de nodige lof. Inmiddels klinkt er voor het eerst een ander geluid rond de twee zomeraanwinsten van Ajax. Wim Kieft vindt de waardering voor beide Ajacieden zwaar overdreven.

Arokodare, die op huurbasis over is gekomen van Wolverhampton, maakte in zijn eerste wedstrijden voor Ajax een goede indruk en bewees met zijn fysieke kracht en scorend vermogen van waarde te kunnen zijn. Zijn lengte en kracht maken hem een lastig te bespelen spits, zo gaven ook tegenstanders aan. Arokodare werd vanwege zijn postuur gezien als een unieke spits voor de Eredivisie.

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Kieft is wat minder enthousiast. Dat maakt de analist goed duidelijk na de 2-1 nederlaag van Ajax in de Conference League tegen Hajduk Split, in zijn column voor De Telegraaf. "De opwinding over Tolu Arokodare is overdreven geweest. Het is helemaal niet zo’n bijzondere spits. Tolu is groot en sterk, is met zijn fysiek sterk in de lucht, maar wat meevoetballen betreft, mankeert er nogal wat aan", is de 63-jarige analist van mening. "Het was niet voor niets dat de Spaanse trainer vaak met Kasper Dolberg in de basis startte en met Tolu op de bank."

Ook Julian Brandt krijgt kritiek van Kieft. "Julian Brandt is te snel op het schild gehesen."

De analist vond het meest recente optreden van Ajax niet om aan te gluren. "Aanvankelijk was er veel positiviteit omdat er allemaal grote spelers werden gehaald door technisch directeur Jordi Cruijff en de resultaten in de voorronde van de Conference League goed waren. Het was toen ook leuk om naar te kijken. Maar die tijd ligt inmiddels alweer een tijdje achter Ajax. Tegen Hajduk Split zakte de ploeg van Míchel Sánchez door de ondergrens. Er was geen samenhang, geen diepgang, het tempo lag bijzonder laag en lange tijd kwam Ajax niet tot één fatsoenlijke aanval of kans. De wedstrijd begon om 18.45 uur ’s avonds, maar je kon er zomaar bij in slaap vallen."

Ajax krijgt zondag de kans om zich te revancheren, maar makkelijk zal dat niet worden. FC Groningen is in de Euroborg de tegenstander van de ploeg van Míchel Sánchez.