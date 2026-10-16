René Hake gaat niet aan de slag als nieuwe hoofdtrainer van PEC Zwolle. Volgens regionale omroep Oost heeft de 54-jarige trainer een gesprek gevoerd met technisch directeur Gerry Hamstra, maar besloten om niet in te gaan op het aanbod van de club. De club uit Zwolle had zich officieel bij hem gemeld om Henry van der Vegt op te volgen, die eerder deze week werd ontslagen.

Door de afwijzing moet de clubleiding in Zwolle nu verder op zoek naar een nieuwe trainer. Kort na het vertrek van Van der Vegt op dinsdag stond Hake al snel op de lijst als voorname kandidaat om het roer over te nemen. De Drent zit momenteel zonder club nadat hij vertrok bij Feyenoord, waar hij als assistent-trainer werkte onder de eveneens vertrokken Robin van Persie.

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Dat PEC Zwolle bij Hake uitkwam voor een terugkeer naar het MAC³PARK Stadion is vanwege zijn verleden bij de club geen verrassing. Tussen 2012 en 2015 was hij namelijk al drie jaar werkzaam in Zwolle als assistent-trainer onder zowel Ron Jans als Art Langeler. Vervolgens stond hij als hoofdtrainer op eigen benen bij FC Emmen, FC Twente, SC Cambuur, FC Utrecht en Go Ahead Eagles, voordat hij de stap naar Rotterdam maakte.

Bij PEC Zwolle moest Hake ervoor gaan zorgen dat de club weg zou komen uit de onderste regionen van de Eredivisie. Na acht speelronden staat de ploeg met vier punten op de zestiende plaats op de ranglijst. Dit seizoen werd in augustus alleen het uitduel met sc Heerenveen gewonnen (0-2). De thuisnederlaag van afgelopen zondag tegen SC Cambuur (0-1), waarin invaller Nicolas Binder in de 83e minuut voor de enige goal zorgde, was voor Hamstra en de clubleiding uiteindelijk de directe aanleiding om in te grijpen. Van der Vegt werd daardoor als eerste trainer in de Eredivisie ontslagen.

Interim-duo op de bank tijdens IJsselderby

Terwijl Hamstra nu verder moet zoeken naar een definitieve opvolger, staat zondagmiddag om 12:15 uur in eigen huis de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles al op het programma. Tijdens dat duel, dat onder leiding staat van scheidsrechter Danny Makkelie, nemen assistent-trainers Dennis van der Ree en Maikel van der Werff samen de honneurs waar. Het duo leidt deze week ook de trainingen van de eerste selectie.

Van der Ree heeft het vereiste UEFA Pro-diploma op zak en mag daardoor zondag officieel als eindverantwoordelijke op de bank zitten. Voor de interim-coach wordt het overigens een bijzonder duel: hij werkte de afgelopen drie seizoenen nog als assistent bij tegenstander Go Ahead Eagles, waar hij onder meer de rechterhand was van Hake. De club uit Deventer bezet momenteel de achtste plaats in de Eredivisie, maar wacht inmiddels al vijf competitiewedstrijden op een zege.