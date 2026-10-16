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Wim Kieft: 'Hij kreeg veel kritiek, maar was gewoon geweldig voor Ajax'

16 oktober 2026, 21:05
Wim Kieft / Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Jordan Henderson kreeg tijdens zijn periode bij Ajax veel kritiek, maar Wim Kieft denkt daar inmiddels heel anders over. De analist is de oud-Ajacied juist steeds meer gaan waarderen en noemt hem achteraf een geweldige speler voor de Amsterdamse club..

Henderson kreeg in zijn periode als speler van Ajax de nodige kritiek. Zo werd hij door voetbalanalisten regelmatig denigrerend weggezet als 'waterdrager van Ajax'. Wim Kieft is het daar niet mee eens. Hij is sinds het vertrek van Henderson uit Nederland alleen maar positiever gaan kijken naar de middenvelder, die momenteel onder contract staat bij Chelsea.

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"Jordan Henderson kreeg altijd veel kritiek in zijn periode bij Ajax. Die kon er weinig van, maar als je Sofyan Amrabat verdwaald over het middenveld ziet rondlopen, wordt Henderson met de wedstrijd beter en beter", zegt Kieft vrijdag in zijn column voor De Telegraaf. "Hij blijkt achteraf gewoon een geweldige speler voor Ajax te zijn geweest, bewees hij inmiddels ook bij Brentford en nu Chelsea."

Kieft is sowieso totaal niet onder de indruk van Ajax. Eerder sprak de analist zich al kritisch uit over spits Tolu Arokodare en Julian Brandt, die worden gezien als de betere zomeraanwinsten van de Amsterdamse club.

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2 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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Jordan Henderson

Jordan Henderson
Chelsea
Team: Chelsea
Leeftijd: 36 jaar (17 jun. 1990)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Chelsea
2
2
2025/2026
Brentford
32
1
2024/2025
Ajax
28
1
2023/2024
Ajax
9
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
8
10
19
4
Twente
8
8
17
5
Ajax
8
12
15
6
Groningen
8
6
14
7
Fortuna
8
-1
14

Complete Stand

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