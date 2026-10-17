Kijkers zijn snoeihard voor Feyenoord-doelman Ernst: 'Nieuwe keeper in januari'

heeft zich tijdens het duel tussen Telstar en Feyenoord niet aan de kritiek kunnen onttrekken. De doelman van de Rotterdammers krijgt op X flink wat kritiek van kijkers, die vraagtekens zetten bij zijn optreden en zelfs pleiten voor een nieuwe keeper in januari.

Een kijker is duidelijk in zijn oordeel en schrijft: "Die Tjark Ernst is de afgelopen tijd behoorlijk geprezen, maar vandaag blijkt weer dat de eerste indruk klopte; het is op z'n zachtst gezegd gewoon een heel matige keeper. Ga je geen kampioen mee worden."

Ook een andere kijker ziet weinig perspectief en kijkt alvast vooruit naar de winterse transferperiode. "Tjark Ernst is klaar man. Nieuwe keeper in januari svp", klinkt het.

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De kritiek richt zich vooral op het vermogen van Ernst om Feyenoord op moeilijke momenten overeind te houden. Een kijker verwoordt zijn frustratie als volgt: "Ernst pakt dus letterlijk NOOIT een moeilijke bal."

Die Tjark Ernst is de afgelopen tijd behoorlijk geprezen, maar vandaag blijkt weer dat de eerste indruk klopte; het is op z'n zachtst gezegd gewoon een heel matige keeper. Ga je geen kampioen mee worden. #telFEY — Hilco (@Hilc0) October 17, 2026

Tjark Ernst is klaar man. Nieuwe keeper in januari svp — Can (@selahacan) October 17, 2026

Ja, moeilijk schot. Maar Ernst pakt dus letterlijk NOOIT een moeilijke bal. En dat moet je wel kunnen als keeper van een topclub. Dat hij dat niet kan is een probleem. Wanneer gaan mensen dit een keer snappen ipv pamperen? #telfey — Diederik de Groot (@diederikdegroot) October 17, 2026

Ernst maar even op het bankje. — VluggeJapie (@FR12VluggeJapie) October 17, 2026

Ernst maar even op het bankje. — VluggeJapie (@FR12VluggeJapie) October 17, 2026