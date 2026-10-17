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Kijkers zijn snoeihard voor Feyenoord-doelman Ernst: 'Nieuwe keeper in januari'

17 oktober 2026, 21:20
Ernst
Foto: © Imago
2 reacties
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Dosty Amin | Redacteur
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Tjark Ernst heeft zich tijdens het duel tussen Telstar en Feyenoord niet aan de kritiek kunnen onttrekken. De doelman van de Rotterdammers krijgt op X flink wat kritiek van kijkers, die vraagtekens zetten bij zijn optreden en zelfs pleiten voor een nieuwe keeper in januari.

Een kijker is duidelijk in zijn oordeel en schrijft: "Die Tjark Ernst is de afgelopen tijd behoorlijk geprezen, maar vandaag blijkt weer dat de eerste indruk klopte; het is op z'n zachtst gezegd gewoon een heel matige keeper. Ga je geen kampioen mee worden."

Ook een andere kijker ziet weinig perspectief en kijkt alvast vooruit naar de winterse transferperiode. "Tjark Ernst is klaar man. Nieuwe keeper in januari svp", klinkt het.

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De kritiek richt zich vooral op het vermogen van Ernst om Feyenoord op moeilijke momenten overeind te houden. Een kijker verwoordt zijn frustratie als volgt: "Ernst pakt dus letterlijk NOOIT een moeilijke bal."

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Jopie14
733 Reacties
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858 Likes
Jopie14
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Tjark in de basis laten staan Giovanni.

Vriendje Stokvis
2.114 Reacties
758 Dagen lid
9.696 Likes
Vriendje Stokvis
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Ja dat moet echt. Elke bal tussen de palen is een doelpunt, Geen idee hoe deze jongen keeper is geworden.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
733 Reacties
256 Dagen lid
858 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tjark in de basis laten staan Giovanni.

Vriendje Stokvis
2.114 Reacties
758 Dagen lid
9.696 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja dat moet echt. Elke bal tussen de palen is een doelpunt, Geen idee hoe deze jongen keeper is geworden.

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Telstar - Feyenoord

Telstar
3 - 4
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Tjark Ernst

Tjark Ernst
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (15 mrt. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
8
0
2025/2026
Hertha
33
0
2024/2025
Hertha
27
0
2023/2024
Hertha
27
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
20
20
2
AZ
8
10
19
3
PSV
9
15
19
4
Twente
8
8
17
5
Ajax
8
12
15

Complete Stand

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