Kijkers zijn snoeihard voor Feyenoord-doelman Ernst: 'Nieuwe keeper in januari'

Tjark Ernst heeft zich tijdens het duel tussen Telstar en Feyenoord niet aan de kritiek kunnen onttrekken. De doelman van de Rotterdammers krijgt op X flink wat kritiek van kijkers, die vraagtekens zetten bij zijn optreden en zelfs pleiten voor een nieuwe keeper in januari.
Een kijker is duidelijk in zijn oordeel en schrijft: "Die Tjark Ernst is de afgelopen tijd behoorlijk geprezen, maar vandaag blijkt weer dat de eerste indruk klopte; het is op z'n zachtst gezegd gewoon een heel matige keeper. Ga je geen kampioen mee worden."
Ook een andere kijker ziet weinig perspectief en kijkt alvast vooruit naar de winterse transferperiode. "Tjark Ernst is klaar man. Nieuwe keeper in januari svp", klinkt het.
De kritiek richt zich vooral op het vermogen van Ernst om Feyenoord op moeilijke momenten overeind te houden. Een kijker verwoordt zijn frustratie als volgt: "Ernst pakt dus letterlijk NOOIT een moeilijke bal."
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.