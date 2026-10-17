Giovanni van Bronckhorst heeft na zijn terugkeer in De Kuip een erg sterke start van het seizoen achter de rug bij Feyenoord. De club uit Rotterdam staat na acht speelrondes namelijk bovenaan in de Eredivisie met twintig punten en pakte afgelopen woensdag met een 3-2 zege op Como ook de eerste overwinning van het huidige seizoen in de Champions League. Toch zit er achter deze cijfers een opvallend tactisch patroon na het eerste uur spelen én een loodzwaar programma, waardoor de mooie voorsprong van de koploper binnen een paar dagen flink getest gaat worden.

Toen Feyenoord afgelopen zomer weer uitkwam bij Van Bronckhorst, die een contract heeft tot medio 2028 met een optie voor de club voor nog een extra jaar, waren de verwachtingen meteen hoog. Samen met zijn vaste assistent Sipke Hulshoff heeft de hoofdtrainer er in korte tijd een winnende machine van weten te maken. Na acht duels in de competitie staat Feyenoord op de eerste plek met 27 goals voor en maar zeven tegen, waardoor het nummer twee PSV voorlopig achter zich houdt. Met een winstpercentage van 75% en gemiddeld 2,5 punten per duel liggen de Rotterdammers goed op koers, maar er ligt dus wel een gevaarlijke valkuil op de loer.

Feyenoord ziet tactisch probleem na een uur spelen

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Wie namelijk verder kijkt dan de eerste plaats op de ranglijst, zal merken dat de start van het seizoen voor Feyenoord niet zonder problemen verliep en meteen een duidelijk gevaar liet zien. In de eerste twee duels in de Eredivisie pakte de ploeg vier punten door op 9 augustus nipt met 0-1 te winnen op bezoek bij Sparta Rotterdam en een week later op 16 augustus op 2-2 te blijven steken tegen Go Ahead Eagles. In allebei de wedstrijden speelde de ploeg van Van Bronckhorst een goed eerste uur, waarna het in het laatste halfuur ver terugzakte. Tegen stadsgenoot Sparta liep dat nog goed af, maar tegen de club uit Deventer kostte dit verval na zestig minuten spelen meteen twee dure punten.

Van Bronckhorst wilde na die vroege waarschuwingen niet wijzen naar de fysieke gesteldheid van zijn selectie. In plaats daarvan gaf de trainer aan dat de terugval te maken had met een gebrek aan tactische discipline. Zodra de vermoeidheid een beetje toe begon te slaan of de concentratie minder werd, maakte Feyenoord de fout om met de verkeerde spelers druk te zetten en slordige keuzes te maken aan de bal. Dit patroon werd door de technische staf uitgebreid besproken met de spelersgroep, omdat precies dit soort momenten ervoor kunnen zorgen dat de positie op de ranglijst snel weer minder wordt.

Hoe kwetsbaar een ploeg kan zijn als de organisatie op topniveau wegvalt, was op 9 september wel te zien tijdens het eerste duel in de Champions League. Op bezoek bij FC Barcelona kreeg Feyenoord met een pijnlijke 5-1 nederlaag een harde les in effectiviteit. Na die klap in Europa liet de ploeg echter zien veerkracht te hebben door in de Eredivisie drie keer achter elkaar te winnen. Afgelopen zaterdag liet Feyenoord in het thuisduel met AZ (2-0) daarnaast zien dat het heeft geleerd van de eerdere problemen: allebei de goals vielen al voor het eerste uur voorbij was, waarna de voorsprong deze keer wel gecontroleerd over de streep werd getrokken. Feyenoord heeft echter de laatste tijd groei laten zien op dit gebied, met goede resultaten als gevolg.

Van Bronckhorst zoekt balans in loodzware week voor Feyenoord

De vraag is nu of Feyenoord die tactische scherpte negentig minuten lang vast kan houden, iets waar de komende acht dagen tijdens drie belangrijke duels antwoord op gaat komen. De koploper begint zaterdagavond om 20.00 uur met een uitduel bij Telstar, dat met zes punten uit acht duels vijftiende staat en onder leiding staat van voormalig Feyenoord-jeugdtrainer Henk Brugge. Daarna wacht woensdag de Europese uitwedstrijd tegen Real Betis, waarna op zondag 25 oktober de kraker tegen achtervolger PSV op het programma staat.

Dat drukke schema zorgt ervoor dat de trainer een lastige afweging moet maken tussen het sparen van spelers en het vasthouden van de huidige vorm. Tijdens de persconferentie van vrijdag laat de coach weten dat hij wijzigingen in zijn basisopstelling tegen Telstar niet uitsluit, maar dat er één ding het belangrijkste is: "Die balans is meer naar resultaat dan naar fysiek."

Van Bronckhorst wil er dan ook niets van weten om tegen een laagvlieger als Telstar met het oog op Real Betis en PSV alvast wat gas terug te nemen. Op de vraag of een duel in een klein stadion tussen twee grote wedstrijden in een reden kan zijn om het minder serieus aan te pakken, is hij duidelijk: "Nee, want excuses tellen niet in de sport."

Tegelijkertijd weet de technische staf ook dat de fysieke belasting in deze fase van het seizoen serieus genomen moet worden, al heeft Feyenoord volgende week wel een extra rustdag richting de duels met Betis en PSV. "Sommige spelers zullen we moeten wisselen, maar het momentum moeten we vasthouden", legt de trainer zijn dilemma uit. "We moeten kijken naar wat we nodig hebben tegen deze tegenstander. Op basis daarvan kiezen we een elftal."

Goed nieuws over Valente ondanks volle ziekenboeg bij Feyenoord

Een ander punt dat veel invloed kan hebben op de stabiliteit van Feyenoord, is hoe fit de selectie blijft en hoe afhankelijk de ploeg is van belangrijke spelers. Tijdens het met 3-2 gewonnen duel met Como in de Champions League van afgelopen woensdag was het even schrikken voor de Rotterdammers toen aanvoerder Luciano Valente halverwege de wedstrijd af moest haken. De aanvallende middenvelder annex valse linkerspits werd in de rust gewisseld voor Diarra, nadat hij klachten kreeg die leken op eerdere blessures.

"Als je in de rust hoort dat hij eraf moet is dat nooit een goed teken", blikt de trainer vrijdag op de persconferentie terug op dat moment. "Het was zeker even schrikken, omdat hij in de rust last had van zijn hamstring en hij dit vorig jaar ook al eens had. We hebben het kunnen verhelpen."

Waar er eerst nog gevreesd werd dat de sterkhouder het zware programma aan zich voorbij moest laten gaan, kwam er uit het medisch onderzoek al snel goed nieuws naar voren. "En hij is er ook gewoon bij. Dat is een meevaller, als je in de rust tegen Como hoort dat hij gewisseld diende te worden, dan vrees je wel even dat hij er ook in het weekeinde niet bij is. Maar hij reageerde goed op de behandelingen en de scan gaf ook geen schade", gaat de coach opgelucht verder. "Het gaat goed met hem. Hij heeft vrijdag weer getraind, dus dat is heel positief. Hij zit zaterdag bij de wedstrijdselectie. Ik had dat ook niet verwacht."

Dat Valente zo snel weer inzetbaar is, komt extra goed uit voor Feyenoord omdat de ziekenboeg nog altijd flink vol zit. De Rotterdammers moeten het op dit moment namelijk doen zonder Jordan Bos, Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Gijs Smal, Reiss Nelson en Shaqueel van Persie. Met een krappe selectie wordt het een stuk lastiger om negentig minuten lang dezelfde tactische druk op de tegenstander te houden, al komt er volgens de hoofdtrainer wel verbetering aan: "Jakub Moder traint al een hele week mee en Shaqueel van Persie heeft oefeningen met ons meegedaan. Ik verwacht dat Reiss Nelson volgende week bij ons aan kan sluiten." Hoewel de terugkeer van de Poolse middenvelder Moder dus dichterbij komt, zit hij dit weekend nog niet bij de wedstrijdselectie.

Feyenoord maakte bewuste keuze voor kraker tegen PSV

Ondanks dat Feyenoord achterin nu dus spelers als Beelen, Nieuwkoop, Bos en Smal moet missen, maakte de clubleiding afgelopen zomer bewust de keuze om financieel geen onverantwoorde risico's te gaan nemen op de transfermarkt. Dat was wel te zien toen Lutsharel Geertruida op huurbasis van RB Leipzig naar titelconcurrent PSV ging. De verdediger, die in 2017 nog onder Van Bronckhorst zijn officiële debuut maakte in het eerste van Feyenoord, had wel contact met zijn oude club, maar in Rotterdam vond men dat de achterhoede al goed genoeg bezet was en dat zijn terugkeer financieel niet haalbaar was.

Oftewel: precies die club uit Eindhoven, die onder leiding staat van de langstzittende trainer in de Eredivisie Peter Bosz, is volgende week zondag de tegenstander in een enorme kraker. Tot dat moment wil de trainer van de koploper zich nog zeker niet rijk rekenen door alle complimenten die zijn ploeg krijgt na de goede start van het seizoen. Ondanks dat ook bekende collega-trainers positief zijn over het spel van Feyenoord, blijft de trainer met beide benen op de grond staan. "Er zijn veel mensen met een mening, maar dit zijn mensen die ik hoog wil aanslaan", reageert hij op de lovende woorden van buitenaf. "Het is mooi dat iedereen positief is. Ik heb hier ook de andere kant van de medaille meegemaakt, toen het minder ging."