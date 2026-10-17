Erik ten Hag heeft zich wederom kritisch uitgesproken over waar het Nederlandse voetbal momenteel staat in Europa. Voor het duel in de Conference League tussen FC Twente en FC Thun stelt de technisch directeur van de club uit Enschede bij Ziggo Sport dat Nederland op de rand van de afgrond staat. Het team van trainer John van den Brom wist de Europese thuiswedstrijd in De Grolsch Veste donderdagavond uiteindelijk met 1-0 te winnen door een goal van Ramiz Zerrouki, in een duel waarin de ploeg uit Zwitserland het laatste halfuur na een rode kaart met tien man verder moest.

Voor het Europese duel kreeg Ten Hag de vraag of FC Twente er klaar voor was om zich in Europa te laten zien. "Tegen Qarabağ hebben we het afgedwongen en je ziet dat het team groeiende is. We moeten nu zien hoe ver we kunnen komen en we zijn wel heel ambitieus. We hebben er ook wel vertrouwen in", aldus Ten Hag.

Ten Hag waarschuwt Nederlandse clubs voor Europa

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Ondanks dat er bij FC Twente vertrouwen is, heeft Ten Hag ook meteen een waarschuwing in huis voor de Nederlandse clubs die in Europa actief zijn. "Je zou zeggen dat de volgende ronde haalbaar is, maar we moeten als Nederland weten waar we staan. We hoeven ons niet te verstoppen en moeten spelen met lef en moed. Het is alleen niet zomaar gedaan. In Nederland wordt het vaak zo opgepompt dat wij er even overheen lopen, maar in Europa gaat dat niet zo."

De voormalig trainer kijkt daarbij naar de Europese resultaten die dit seizoen al zijn geboekt. In de tweede voorronde van de Europa League ging FC Twente in eigen huis met 1-2 onderuit tegen het Hongaarse Ferencváros, terwijl in de play-offs van de Conference League de heenwedstrijd in Enschede met 0-1 verloren ging tegen Qarabağ voordat de return in Bakoe na verlenging met 1-4 werd gewonnen. "We hebben tegen Qarabağ thuis verloren, tegen Ferencváros verloren. Ik ben heel benieuwd hoe we daar mee omgaan", stelt de technisch directeur.

Volgens Ten Hag staat er voor het Nederlandse voetbal dan ook veel op het spel op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Nederland staat daar inmiddels op de achtste plaats, na het verlies van de zesde plek aan Portugal. "Een zege is super belangrijk, we moeten met de Nederlandse clubs gewoon met de sterkste opstelling spelen, anders verliezen we plekken. We staan op het randje van de afgrond. Europa is gewoon heel belangrijk sportief, maar ook voor het business-model."