Míchel Sánchez zwaar onder vuur bij Ajax: ontslag of nog een kans?

Míchel Sánchez ziet de druk bij Ajax na de 2-1 nederlaag van donderdagavond tegen Hajduk Split in de competitiefase van de Conference League snel toenemen. Na het eerdere gelijkspel in de Eredivisie tegen Excelsior (2-2) en afgelopen zaterdag tegen NEC (1-1) wacht de Amsterdamse club inmiddels al drie officiële duels op rij op een zege. Terwijl een deel van de achterban op social media en in peilingen al roept om een snel vertrek, is de vraag of de positie van de pas afgelopen zomer aangestelde Spanjaard echt onhoudbaar is of dat hij meer tijd verdient om de boel op de rails te krijgen.

In Kroatië kwam de ploeg van Sánchez al in de eerste helft op achterstand na een fase waarin aanvoerder Davy Klaassen balverlies leed en de negentienjarige basisdebutant Jofre Torrents een slechte pass gaf. Kort na rust bracht Klaassen de stand in de 53stee minuut nog op 1-1 op aangeven van Thilo Kehrer, maar amper drie minuten later ging het weer mis toen een mislukte pass van Torrents de tweede en beslissende Kroatische goal inleidde. Ondanks kansen in de slotfase voor spits Tolu Arokodare en centrale verdediger Aaron Bouwman bleef een gelijkmaker uit, waardoor Ajax na de eerste speelronde op de 25ste plaats van de Conference League-ranglijst terug te vinden is.

Sánchez ziet defensieve kwetsbaarheid en gebrek aan controle bij Ajax

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Wie kijkt naar de cijfers van de eerste maanden onder de Spaanse trainer, zal merken dat vooral de defensieve organisatie een probleem is. In veertien officiële duels dit seizoen wist de achterhoede van Ajax maar twee keer de nul te houden, in de wedstrijden tegen PEC Zwolle en Telstar. In acht Eredivisie-duels kreeg de ploeg al tien goals tegen, terwijl het in de zes voorrondeduels van de Conference League, waaronder het gewonnen tweeluik in de play-offs tegen FC Sion, eveneens tien tegentreffers moest slikken. Als de nederlaag in het Poljudstadion wordt meegerekend, staat de teller in de laatste zeven Europese duels zelfs op twaalf tegengoals.

Die statistieken staan haaks op de speelstijl waarvoor de voormalig trainer van Girona naar de Johan Cruijff ArenA werd gehaald. De coach staat normaal gesproken voor verzorgd positiespel, controle en domineren via balbezit. Bij Girona liet hij zijn ploeg eerder gemiddeld 535 passes per duel versturen. In de praktijk oogde het veldspel in Split voor rust echter zwak aan de bal en noteert de trainer van alle recente Ajax-trainers het laagste aantal hoge balveroveringen. De Spanjaard was na afloop dan ook kritisch op het optreden van zijn ploeg voor rust. "Zowel met als zonder bal. Het ging mis in het druk zetten en we leden veel balverlies. De intensiteit en agressiviteit ontbraken. Ook creëerden we te weinig kansen." Op de vraag waarom zijn elftal bij vlagen apathisch oogde, reageerde hij kort. "Dit resultaat in Europa is niet goed. Dat is onze eigen fout, maar we gaan door."

In het ESPN-programma Voetbalpraat wezen analisten Hedwiges Maduro en Mario Been op het feit dat de defensieve fouten en technische tekortkomingen in de opbouw structureel zijn. Been trok een harde conclusie over de huidige achterhoede van Ajax. "Als je dan zo verdedigt en je geeft de goals zo makkelijk weg, dan is het dweilen met de kraan open. Dan verlies je dus ook gewoon van een matig Hajduk Split.".

Keuzes en gebrekkig Engels breken Sánchez op

Naast het gebrek aan stabiliteit achterin roepen ook de keuzes in de opstelling en de communicatie van de trainer vragen op. Omdat eerste linksback Caio Henrique geblesseerd ontbrak, koos de coach ervoor om de in augustus van FC Barcelona overgekomen Torrents na slechts één eerdere invalbeurt van negen minuten tegen Telstar meteen in de basis te zetten, terwijl de ervaren Owen Wijndal op de bank werd gehouden. In de studio van Ziggo Sport kraakte voormalig Ajax-trainer Frank de Boer die keuze. "Dan zet je nu een linksback neer die nog nooit heeft gespeeld... Ik wil hem niet de schuld geven, want het is niet alleen zijn fout, maar om die jongen van negentien voor het eerst in zo'n heksenketel op te stellen... Ik had dan liever nog Wijndal gezien, eerlijk gezegd."

Daarnaast ligt het gebrekkige Engels van de Spanjaard onder een vergrootglas na zijn televisie-interview na afloop van het verlies in Kroatië. Zowel De Boer als mede-analist Toby Alderweireld leverde flinke kritiek op de manier waarop de trainer zich uitdrukt. "We zitten hier tenenkrommend naar te luisteren. Als je dat in de kleedkamer doet, krijg je precies hetzelfde", stelde De Boer over de communicatie richting de selectie. Columnist Sjoerd Mossou noemde de keuze van technisch directeur Jordi Cruijff om een bijna alleen maar Spaanssprekende trainer voor een groep met veertien verschillende nationaliteiten te zetten in het Algemeen Dagblad zelfs een 'bizar linguïstisch experiment'. Volgens de columnist moet de hoofdtrainer een 'tactisch en strategisch genie' zijn om die enorme taalachterstand bij een ploeg in opbouw te overbruggen.

Waarom Sánchez nog krediet heeft bij Ajax

Tegenover de flinke kritiek staan ook verzachtende omstandigheden die verklaren waarom een snel ontslag op dit moment niet aan de orde is bij de clubleiding van Ajax. De trainer, die nog tot medio 2028 onder contract staat en na het behalen van Europees voetbal het stokje overnam van interim-coach Óscar García, nam het na de fouten in Split direct op voor zijn jonge linksback. "Ik wil niet op één individu focussen. We hebben hoge verwachtingen van onze jonge spelers. Het is niet hun fout. Ze zijn fit, er klaar voor en we willen ze kansen geven." Over het duel van zijn negentienjarige landgenoot voegde de coach daar nog aan toe: "Hij maakte een fout bij het tweede doelpunt, maar zijn optreden was niet slecht.".

Bovendien heeft de technische staf dit hele seizoen al te maken met blessures en een compleet vernieuwde selectie. Naast Henrique staan ook Anton Gaaei en Steven Berghuis geblesseerd aan de kant, heeft Daley Blind last van rugklachten en herstelt Kasper Dolberg van een zware knieblessure. Spits Arokodare viel tegen NEC nog uit met klachten en kwam dit seizoen al vaker niet fit uit een wedstrijd, terwijl Aaron Bouwman net is hersteld van een botsing met Ruben van Bommel. Middenvelder Yves Bissouma werd pas na het verstrijken van de UEFA-registratieperiode binnengehaald en mag daardoor in Europa niet in actie komen.

Ook het transferbeleid van technisch directeur Cruijff speelt een grote rol in de wisselvallige prestaties. Zonder de miljoenen uit de Champions League moest Ajax creatief zijn op de transfermarkt: linksbuiten Mika Godts werd voor veel geld verkocht en er werden maar liefst elf nieuwe spelers gehaald, vooral transfervrij of op huurbasis met een optie tot koop. Grote buitenlandse namen als doelman Marc-André ter Stegen, verdediger Kehrer en middenvelders Sofyan Amrabat en Julian Brandt moeten in korte tijd een nieuwe basis vormen met jonge spelers als Youri Baas. Daarbij gaf Been al aan dat verschillende aanwinsten van afgelopen zomer tot nu toe tekortschieten om de ploeg meteen stabiel te maken.

Cruciale weken voor Ajax tegen FC Groningen, Atalanta en AZ

Ondanks dat Ajax na acht duels op de vijfde plaats in de Eredivisie staat met vijftien punten, vijf minder dan koploper Feyenoord en vier minder dan achtervolgers PSV en AZ, is er intern geen sprake van een naderend ontslag. Zowel aanvoerder Klaassen als de hoofdtrainer zelf raakt nog niet in paniek. "Ons vertrouwen krijgt geen deuk na één slecht resultaat, maar ik maak me wel zorgen om de effectiviteit. Ik ben verdrietig en teleurgesteld, net als na het duel met NEC, maar ik ben ook blij dat er zondag weer een wedstrijd is", stelde de Spanjaard met het oog op het komende duel in de competitie.

Positie Club Wedstrijden (G) Gewonnen (W) Gelijk (G) Verloren (V) DV DT Doelsaldo Punten 1 Feyenoord 8 6 2 0 27 7 +20 20 2 PSV 8 6 1 1 26 10 +16 19 3 AZ 8 6 1 1 18 8 +10 19 4 FC Twente 8 5 2 1 16 8 +8 17 5 AFC Ajax 8 4 3 1 22 10 +12 15 6 FC Groningen 8 4 2 2 20 14 +6 14 7 Fortuna Sittard 8 4 2 2 14 15 -1 14 8 Go Ahead Eagles 8 2 5 1 19 17 +2 11 9 Excelsior Rotterdam 8 3 2 3 16 14 +2 11 10 sc Heerenveen 8 2 3 3 11 11 0 9 11 N. E. C. 8 2 3 3 13 14 -1 9 12 SC Cambuur 8 2 2 4 11 19 -8 8 13 FC Utrecht 8 2 2 4 14 25 -11 8 14 Sparta Rotterdam 8 1 3 4 13 20 -7 6 15 Telstar 8 1 3 4 7 14 -7 6 16 PEC Zwolle 8 1 1 6 6 21 -15 4 17 ADO Den Haag 8 0 3 5 9 19 -10 3 18 Willem II 8 0 2 6 7 23 -16 2

Toch zal het snel beter moeten gaan om te voorkomen dat de landstitel al voor de herfstvakantie uit zicht raakt. Aanstaande zondag om 16:45 uur wacht meteen een lastig duel op bezoek bij FC Groningen, de huidige nummer zes van de Eredivisie met veertien punten. Daar kwam vorig seizoen na een nederlaag in een uitverkochte Euroborg nog een einde aan de tijd van toenmalig trainer Fred Grim bij Ajax. Na de wedstrijd in Groningen volgt bovendien een loodzwaar programma met achtereenvolgens het Europese thuisduel met Atalanta Bergamo op donderdag 22 oktober, een uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam op zondag 25 oktober, de topper in eigen huis tegen AZ op zaterdag 31 oktober en uitduels met FC Midtjylland en FC Twente.