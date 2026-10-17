Maarten Spanjer (73), beste vriend van René van der Gijp, overleden

Maarten Spanjer is zaterdag op 73-jarige leeftijd overleden. De acteur, televisiemaker en schrijver was bij het grote voetbalpubliek vooral bekend vanwege zijn hechte vriendschap met René van der Gijp.

Spanjer werd op 24 oktober 1952 geboren in Amsterdam en verwierf grote bekendheid met onder meer zijn rol in de film Spetters en het satirische sportprogramma Voetbal '80. In de jaren negentig groeide hij uit tot een bekende televisiepersoonlijkheid dankzij het populaire programma Taxi. Daarin ging Spanjer als taxichauffeur met nietsvermoedende passagiers in gesprek, terwijl verborgen camera's de gesprekken vastlegden.

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Bij het grote voetbalpubliek stond Spanjer vooral bekend als een van de beste vrienden van oud-voetballer René van der Gijp. De analist van Vandaag Inside vertelde door de jaren heen regelmatig spraakmakende anekdotes over hun vriendschap.

Enkele weken geleden vertelde Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp nog over een van zijn escapades met Spanjer: “We zaten in een restaurant aan het water te eten. We hadden twee meisjes bij ons. Maarten vond het een goed idee om zich tijdens het eten te laten pijpen. Waarop dat vrouwtje dus onder het tafeltje ging. En die eigenaar van die zaak ziet dat. Die loopt naar de tafel en zegt: ‘Eruit, eruit!’ Dus Maarten zegt: ‘Ja, maar je mag tegenwoordig ook niks meer.’”

In 2019 gaven Spanjer en Van der Gijp samen een interview aan HP/De Tijd, waarin ze werden omschreven als ‘hartvrienden’. Enkele jaren later liet Spanjer in gesprek met Mokum Magazine weten dat hij vond dat Van der Gijp door zijn populariteit was veranderd. “René is wel een beetje in de war geraakt door zijn populariteit de laatste jaren. Hij is veranderd.”

Doodsoorzaak Maarten Spanjer

Spanjer is overleden aan de gevolgen van blaas- en prostaatkanker. De ziekte werd ongeveer een jaar geleden bij hem vastgesteld. In de laatste twee weken ging zijn gezondheid snel achteruit, vertelt zijn vriendin Monique Weterham aan De Telegraaf: “Er waren ineens weer enorme, nieuwe uitzaaiingen met grote gevolgen. Hij kon ook niet meer, Maarten was op.”