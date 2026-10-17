Andy van der Meijde doet opmerkelijke onthulling over Pierre van Hooijdonk

Andy van der Meijde heeft deze week op zijn eigen platform Scoren met Andy een boekje opengedaan over zijn periode bij het Nederlands elftal. De oud-voetballer vertelt onder meer welke speler de meeste indruk op hem maakte en doet een opvallende onthulling over Pierre van Hooijdonk.

Van der Meijde speelde tijdens zijn actieve voetballoopbaan zeventien interlands voor Oranje. Daarin wist hij één keer te scoren, nota bene tijdens zijn debuut op 19 mei 2002 tegen de Verenigde Staten.

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Van der Meijde maakte ook deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens het EK van 2004. Op dat toernooi strandde Oranje in de halve finale, waarin gastland Portugal met 2-1 te sterk was.

De selectie van Oranje telde destijds verschillende grote namen en aanstormende talenten. Welke speler maakte de meeste indruk op Van der Meijde? “Ruud van Nistelrooij”, antwoordt de oud-rechtsbuiten zonder aarzelen.

“Die vond ik zó goed”, zegt hij over de oud-topspits. “Ook qua mentaliteit en met de passie die hij toen had als voetballer. Hij wilde altijd de bal hebben en altijd scoren. Hij gaf altijd alles voor het team. Dat vond ik wel mooi, man.”

Van der Meijde noemt Van Hooijdonk ‘de grootste grapjas uit zijn tijd bij Oranje’. “Pierre was eigenlijk best wel…” Voordat hij zijn zin kan afmaken, wordt hij onderbroken door de interviewer: “Echt?! Dat zou je nooit zeggen!”

“Nee, maar Pierre was ook wel van een beetje ouwehoeren”, vervolgt Van der Meijde. Hij illustreert dat met een anekdote uit zijn eigen spelersloopbaan. Toen de oud-voetballer van onder meer Ajax en Internazionale in 2003 tijdens een interview flauwviel, besloot Van Hooijdonk daar op ludieke wijze op te reageren. “Hij kwam een potje zout brengen aan tafel. Dat soort dingen. De rest was eigenlijk allemaal rustig.”

Over Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart, twee latere gangmakers bij Oranje, zegt Van der Meijde: “Zij waren toen nog vrij jong, waardoor ze wat lager in de hiërarchie stonden.”