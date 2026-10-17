Live voetbal 6

‘Denzel Dumfries bij Oranje bedreigd door speler met nul interlands’

17 oktober 2026, 11:27
Dumfries
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Emile Schelvis en Ali Boussaboun sluiten niet uit dat Denzel Dumfries op korte termijn zijn basisplaats bij het Nederlands elftal gaat verliezen. De rechtsback van Real Madrid verkeert niet in zijn beste vorm en heeft op de rechtsbackpositie inmiddels geduchte concurrentie bij Oranje.

Dumfries is al jarenlang onomstreden op de rechtsbackpositie bij Oranje. De dertigjarige verdediger heeft inmiddels tachtig interlands achter zijn naam staan, maar Schelvis denkt dat Givairo Read hem binnenkort weleens uit de basis zou kunnen verdringen.

Artikel gaat verder onder video

Read maakt een uitstekend seizoen door bij Feyenoord en was midweeks een van de uitblinkers tijdens het gewonnen Champions League-duel met Como (3-2). “Hij maakt reuzenstappen”, zegt Schelvis in de podcast FC Rijnmond over de twintigjarige verdediger van Feyenoord.

“Hij is niet meer te vergelijken met wie hij een jaar geleden of twee jaar geleden was”, vervolgt de commentator van Ziggo Sport. “Als hij zo doorgaat, denk ik zelf dat hij binnen een half jaar misschien wel een serieuze bedreiging voor Denzel Dumfries in het Nederlands elftal gaat worden.”

Ook Boussaboun is onder de indruk van de ontwikkeling van Read, die nog niet debuteerde in Oranje. “Ik heb die jongen wel hoog zitten. Hij is een groot talent. Als je ziet wat hij allemaal kan als hij mee naar voren gaat… Of hij al een serieuze bedreiging voor Dumfries is? Ik denk op dit moment van wel. Dumfries is ook niet in beste doen”, stelt de oud-spits.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
2 0 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
0 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
0 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 30 jaar (18 apr. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Real Madrid
7
0
2025/2026
Inter
20
3
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws