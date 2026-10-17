‘Denzel Dumfries bij Oranje bedreigd door speler met nul interlands’

Emile Schelvis en Ali Boussaboun sluiten niet uit dat op korte termijn zijn basisplaats bij het Nederlands elftal gaat verliezen. De rechtsback van Real Madrid verkeert niet in zijn beste vorm en heeft op de rechtsbackpositie inmiddels geduchte concurrentie bij Oranje.

Dumfries is al jarenlang onomstreden op de rechtsbackpositie bij Oranje. De dertigjarige verdediger heeft inmiddels tachtig interlands achter zijn naam staan, maar Schelvis denkt dat Givairo Read hem binnenkort weleens uit de basis zou kunnen verdringen.

Artikel gaat verder onder video

Read maakt een uitstekend seizoen door bij Feyenoord en was midweeks een van de uitblinkers tijdens het gewonnen Champions League-duel met Como (3-2). “Hij maakt reuzenstappen”, zegt Schelvis in de podcast FC Rijnmond over de twintigjarige verdediger van Feyenoord.

“Hij is niet meer te vergelijken met wie hij een jaar geleden of twee jaar geleden was”, vervolgt de commentator van Ziggo Sport. “Als hij zo doorgaat, denk ik zelf dat hij binnen een half jaar misschien wel een serieuze bedreiging voor Denzel Dumfries in het Nederlands elftal gaat worden.”

Ook Boussaboun is onder de indruk van de ontwikkeling van Read, die nog niet debuteerde in Oranje. “Ik heb die jongen wel hoog zitten. Hij is een groot talent. Als je ziet wat hij allemaal kan als hij mee naar voren gaat… Of hij al een serieuze bedreiging voor Dumfries is? Ik denk op dit moment van wel. Dumfries is ook niet in beste doen”, stelt de oud-spits.