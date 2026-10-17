Jhon van Beukering gooit beelden online van massale vechtpartij

Jhon van Beukering heeft vrijdagavond op sociale media beelden gedeeld van de vechtpartij die op 12 september plaatsvond tijdens het duel tussen IJsselmeervogels en GVVV in de Tweede Divisie. De oud-voetballer doet dat kort nadat de aanklager amateurvoetbal van de KNVB een schorsing van dertig maanden tegen hem heeft geëist.

De tuchtzaak draait om de uit de hand gelopen rust van het competitieduel tussen IJsselmeervogels en GVVV. Quiermo Dumay, vleugelverdediger van de thuisploeg, kreeg tijdens de ongeregeldheden een harde klap tegen zijn kaak en liep daarbij zeven gebroken tanden op. Hij liet later weten mogelijk een langdurig tandheelkundig herstel te moeten ondergaan, met onder meer wortelkanaalbehandelingen.

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Dumay maakte afgelopen zaterdag overigens alweer zijn rentree. Tegen Koninklijke HFC viel hij in met een beschermende beugel in zijn mond. Dinsdagavond speelde hij vervolgens de volledige tweede helft van het restant tegen GVVV, dat met 0-3 verloren ging.

Van Beukering gaf kort na het incident in september tegenover ESPN al toe dat hij tijdens het opstootje had geslagen. “Ik erken dat ik uitgehaald heb, maar wie ik geraakt heb, weet ik niet”, verklaarde hij destijds.

Het incident heeft inmiddels grote gevolgen gehad voor de trainersloopbaan van Van Beukering. GVVV ontsloeg hem kort na de vechtpartij op staande voet als assistent-trainer. Zijn broer Dennis van Beukering, die hoofdtrainer was bij de club uit Veenendaal, werd aanvankelijk uit voorzorg op non-actief gesteld. Na intern onderzoek en onderzoek door de KNVB werd hij echter vrijgepleit van betrokkenheid bij het fysieke geweld.

Desondanks vertrekt ook Dennis van Beukering na een regeling bij GVVV. Jord Roos gaat maandag bij de club aan de slag als nieuwe hoofdtrainer.

Jhon van Beukering was daarnaast nog werkzaam als hoofdtrainer van derdeklasser SC Veluwezoom. Door zijn voorlopige schorsing kon hij die functie niet langer vervullen. Op 1 oktober werd zijn contract bij de club uit Velp op eigen verzoek ontbonden, om te voorkomen dat de vereniging verder gedupeerd zou worden.

Jhon van Beukering gooit beelden online

Van Beukering heeft vrijdagavond zelf videobeelden van de veelbesproken vechtpartij gepubliceerd. Daarop is te zien hoe spelers van IJsselmeervogels en GVVV tijdens de rust richting de kleedkamers lopen. Dumay loopt aanvankelijk alleen voorop en gaat zich richting de kleedkamer.

Achter hem ontstaat vervolgens een woordenwisseling tussen een speler van IJsselmeervogels en een speler van GVVV. Van Beukering mengt zich in de situatie en probeert de betrokken spelers uit elkaar te houden. De situatie escaleert vervolgens.

Dumay, die op dat moment al verder richting de kleedkamer is gelopen, hoort de onrust en rent terug naar de spelerstunnel. Daar loopt de situatie volledig uit de hand.

Meerdere spelers en stafleden raken betrokken bij een massaal opstootje, waarbij wordt geduwd en getrokken. Ook klinkt er luid geschreeuw.

De klap die Van Beukering aan Dumay zou hebben uitgedeeld, is op de beelden niet zichtbaar. Even later komt Dumay opnieuw in beeld. De verdediger heeft een bebloed gezicht en is zichtbaar geëmotioneerd.