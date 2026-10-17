PSV krijgt enorm goed nieuws uit ziekenboeg over grote naam

De ziekenboeg van PSV stroomt langzaam maar zeker leeg. Hoofdtrainer Peter Bosz komt op een persconferentie met een positieve update over twee grote namen van de Eindhovense ploeg.

Bosz kampt de laatste tijd met de nodige personele problemen bij PSV. Tijdens het Champions League-duel met RB Leipzig van afgelopen dinsdag (1-0-nederlaag) ontbraken Jerdy Schouten, Alassane Pléa, Kiliann Sildillia, Adamo Nagalo, Ricardo Pepi, Paul Wanner, Sami Ouaissa en Sam Lammers allemaal vanwege blessures.

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Van het achttal is in ieder geval één speler dicht bij zijn rentree: Ouaissa. De rechtsbuiten kwam sinds zijn zomerse overstap van NEC nog niet in actie voor PSV vanwege een hamstringblessure. Bosz bevestigt vrijdag tijdens een persconferentie echter dat de aanvaller, die PSV ongeveer negen miljoen euro kostte, op de weg terug is.

“Hij traint weer bij ons in de groep mee”, vertelt de trainer van PSV daags voor de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag over Ouaissa. “Hij zal binnenkort bij Jong PSV zijn eerste wedstrijdminuten maken. Hij heeft geen normale voorbereiding gehad, dus hij zal zeker zijn minuten moeten maken en dat mag gelukkig bij Jong.”

Ook het herstel van Schouten verloopt voorspoedig. De middenvelder en aanvoerder van PSV liep op 4 april tijdens het duel met FC Utrecht een zware knieblessure op, waarvoor een herstelperiode van ongeveer negen maanden staat. “De blessure die hij heeft, daar staat eigenlijk een vaste periode voor”, legt Bosz uit.

“Hij ligt volledig op schema, bleek de laatste keer dat ik hem sprak. Dat gaat gelukkig goed”, vervolgt de oefenmeester. “Het is een zware blessure, die lang herstel vergt. Ergens in het nieuwe kalenderjaar zal het zijn dat hij terugkeert. Wanneer precies, dat is nu natuurlijk nog niet te zeggen.”