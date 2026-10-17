Henk Spaan vreest het ergste voor Ajax tijdens de aankomende Klassieker tegen Feyenoord. De twee aartsrivalen staan op 29 november in De Kuip voor het eerst dit seizoen tegenover elkaar. De journalist voorziet een bijzonder lastige Klassieker voor de Amsterdammers.

Hoewel de eerste Klassieker van het seizoen nog ruim een maand op zich laat wachten, voorziet Spaan nu al een comfortabele overwinning voor Feyenoord. De Rotterdammers verkeren in blakende vorm: de laatste vier wedstrijden in alle competities werden gewonnen, waaronder het Champions League-duel met Como van afgelopen woensdag (3-2). Met twintig punten uit acht wedstrijden is de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst bovendien koploper in de Eredivisie.

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Bij Ajax is de stemming juist een stuk minder positief. De Amsterdammers verloren afgelopen donderdag in de Conference League van Hajduk Split (2-1) en morsten daarvoor twee keer op rij punten in de Eredivisie, tegen respectievelijk NEC (1-1) en Excelsior. De achterstand op Feyenoord is inmiddels opgelopen tot vijf punten.

“Feyenoord in De Kuip is een wurgslang. Als ze de tegenstander eenmaal bij zijn keel hebben, laten ze niet meer los”, schrijft Spaan vrijdag in zijn column voor Het Parool.

De journalist bekeek Hajduk Split - Ajax donderdagavond bij Ziggo Sport. “Toby Alderweireld en Frank de Boer zeiden lachend graag in De Kuip te voetballen. Wat een jinx”, denkt Spaan

“29 november moet Ajax erheen. Helaas is thuisblijven geen optie”, vervolgt de opiniemaker. “Ik zie Feyenoord niet meer instorten in die Kuip. Het gebouw zelf mag wankelen, het elftal heeft fundamenten.”